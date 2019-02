Almirante Faller, jefe del Comando Sur, visitó Curazao para discutir la seguridad regional

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, visitó la isla de Curazao, luego de que el Reino de Holanda anunciara que montará un centro de distribución de ayuda humanitaria en la isla caribeña.

El anuncio lo realizó el ministro de Relaciones Exteriores, Stef Blok, quien agregó que “el pueblo venezolano precisa de ayuda humanitaria”.

“Por eso, Holanda y Curazao han decidido facilitar un puesto de distribución de ayuda humanitaria en Curazao, en estrecha cooperación con el presidente interino de Venezuela (Juan) Guaidó y Estados Unidos”, apuntó.

Blok no adelantó cuándo ese centro de distribución comenzaría a operar, pero en una carta al Parlamento holandés explicó que “las modalidades exactas serán elaboradas más adelante”.

Instantes más tarde, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, elogió la decisión holandesa y apuntó que la iniciativa “beneficiará al pueblo de Venezuela”.

El almirante Faller ya visitó el pasado 30 de enero la fronteriza ciudad de Cúcuta y se reunió con el encargado de negocios en Brasil William Popp y el canciller Ernesto Araújo este lunes 11 de febrero.

El Comando Sur de Estados Unidos o USSOUTHCOM (United States Southern Command) es uno de los nueve comandos perteneciente a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Abarca el área relativa al Sur del continente Americano, América Central y el Caribe.

#SOUTHCOM commander Adm. Craig Faller yesterday at an unveiling of the USS Erie Memorial plaque at Koredor in #Curaçao in honor of those who made the ultimate sacrifice. Faller was in Curaçao to meet w/ leaders to discuss regional security & cooperation. #EnduringPromise pic.twitter.com/VnwOKmbZbR

— US Southern Command (@Southcom) 14 de febrero de 2019