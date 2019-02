Alnavío: Cuatro mensajes de Trump para Maduro que son todo lo opuesto al amor y a la amistad

¿Qué está pasando por la cabeza del presidente de Estados Unidos? Eche un vistazo a Twitter. Es común que Donald Trump use la red social para expresar sus inquietudes políticas. A veces de forma espontánea. Por eso salta a la vista que Venezuela es una de sus preocupaciones en este momento.

Trump, quien se creó cuenta en 2009, ha publicado 18 tuits sobre Venezuela desde 2012. No siempre criticando al régimen. De hecho, esta es una costumbre relativamente reciente, motivada por la campaña electoral de 2016.

La primera vez que como presidente cargó contra el régimen fue el 19 de septiembre de 2017, cuando compartió algunas reflexiones después de una cena con líderes latinoamericanos en Washington.

“Llamamos a la restauración completa de la democracia y de las libertades políticas en Venezuela. ¡Queremos que suceda muy muy pronto!”, escribió en un tuit al que también le acompañó un vídeo con declaraciones.

We call for the full restoration of democracy and political freedoms in Venezuela, and we want it to happen very, very soon! pic.twitter.com/bMJDOtAesl

Es curioso el tono de urgencia que Trump le puso a la frase. Pidió acabar con Maduro “muy muy pronto”, pero el caso es que, aún ilegítimo, año y medio después de ese tuit, el gobernante venezolano sigue aferrado al poder.

Trump ya se cansó. Por eso está tomando acción. En Twitter, y en la vida real. Este miércoles, tras reunirse con Iván Duque, presidente de Colombia, en Washington, dejó varios titulares relacionados con el momento que vive Venezuela.

– Que la intervención militar es una opción.

– Que si Maduro no abandona el poder por las buenas, EEUU contempla hasta cinco planes alternativos.

– Que el lunes estará en Miami, centro de operaciones contra el régimen chavista, para hablar sobre la crisis de Venezuela.

Con estas tres afirmaciones, Trump demuestra que el momento de actuar contra el régimen es ahora. “Están pasando muchas cosas que la gente no sabe”, advirtió. Lo cual demuestra que tiene un plan para Venezuela. Y eso también lo demuestran los cuatro tuits con los que en este 2019 se ha referido a Venezuela.

La irrupción de Juan Guaidó

El primero lo publicó el 23 de enero. Día en el que Juan Guaidó juró como presidente encargado y minutos después, el mandatario estadounidense lo reconoció formalmente por la red social.

Una semana después, Trump volvió a tuitear. Primero ironizó contra Maduro por su propuesta de diálogo. Luego cargó contra el Tribunal Supremo de Justicia por atacar a Guaidó, hizo mención a las movilizaciones que estaban teniendo lugar en Caracas, y recomendó a los estadounidenses no viajar a Venezuela.

Maduro willing to negotiate with opposition in Venezuela following U.S. sanctions and the cutting off of oil revenues. Guaido is being targeted by Venezuelan Supreme Court. Massive protest expected today. Americans should not travel to Venezuela until further notice.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019