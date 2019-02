Caiga Quién Caiga: EXPECTATIVA El 23 de febrero entra ¿Solo la ayuda humanitaria?, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

El Presidente Guaido, lanzó un ultimátum el 12 febrero 2019, anunciado el 23 de este mismo mes, como fecha definitiva de entrada de “…la ayuda humanitaria”, “sí o sí”. Advirtió a la FANB “debe definirse su rol: Al lado de los venezolanos y la Constitución o del usurpador”.

¿Es ayuda o intervención? Brevemente revisemos esto, pues es, lo más reclamado por Maduro y sus colaboradores.

Definición

La ayuda humanitaria es un sector propio dentro de la Ayuda Oficial al Desarrollo que se define como asistencia diseñada para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humana, en prevención o en situaciones de emergencia y/o rehabilitación. De acuerdo con Naciones Unidas, para ser clasificada de humanitaria la ayuda debe ser consistente con los principios de humanidad, imparcialidad e independencia, además del de neutralidad; los tres primeros fueron consagrados por la Resolución 46/182 de la Asamblea General (de 1991), y el último por la 58/114 (de 2006).

Uno no puede negar los argumentos del régimen. Para ser calificada legalmente como “ayuda humanitaria”, tiene que ser vía ONU, o algún otro organismo, como Cruz Roja, Médico Sin Fronteras o ACNUR.

Ahora bien, aún con la participación de estos, sabemos que detrás está la intención de un Gobierno, por las razones que fuera, con ganas de hacer JUSTICIA.

¿QUÉ AYUDA QUIEREN LOS VENEZOLANOS?

La ayuda más deseada, es la de SACAR A NICOLÁS DEL PODER. Esto no lo podemos calificar de “humanitario”, ciertamente, pero millones de seres humanos destruidos, maltratados, humillados, durante 20 años, lo sentirán así. Fuera Maduro, el cambio en positivo para Venezuela, juro y no me condeno, será inmediato. No se resolverán todos los problemas, eso podría llevarnos unos 10 años. La confianza, la fe regresara y eso es un excelente comienzo para la reconstrucción. Claro, no olvido que hay heridas que sanan y otras que no.

LECCIONES PARA GUAIDO

Guaido, el de ahora, 180 Grados distinto al del 23 de enero pasado, además lanzó una sentencia definitiva a Maduro y el dominio territorial que mantiene: “El usurpador va a tener que irse sí o sí de Venezuela” y “no tenemos miedo a agitar la calle con fuerza para ejercer nuestros derechos”.

A diferencia de lo expresado por Maduro, en Venezuela existen todos los elementos para declarar una emergencia humanitaria. Mal precedente para la ONU negar esa posibilidad o mostrarse “imparcial”. Si en algún momento los “cascos azules” serían útiles, es actualmente en Venezuela.

Presidente Guaido Termine de definir su papel: Presidente de la AN o Presidente encargado. Genera inseguridad. Por otra parte, el sectarismo y los privilegios son peligrosos, como las camarillas que rodean o acercan al nuevo Monarca. Cuando se ejerce un cargo público y se cumplen tareas oficiales, usted no es usted. Expresar opiniones de preferencia es peligroso. No se le olvide algo Presidente: Antes de enero 2019, usted era un desconocido y esa es su gran ventaja. Solo que la gente rápidamente empieza a hacer su análisis. Están con usted, no persona, sino la figura que ponga fin a la dictadura. En el momento que usted actúa como militante político, se rompe el hechizo. Winston Churchill le dijo una vez a una figura de la realeza británica “imponer la individualidad sobre la institución…” darle vida a lo personal, “comporta el riesgo de destruirla”.

¿QUÉ HARAN LAS FANB?

Puedo errar, no obstante, dudo de una obstaculización con la ayuda humanitaria. Igual que el ejército cubano en Panamá cuando Noriega o en Grenada, permanecerán inmóviles. Atacar ese esfuerzo sería una declaratoria de Guerra que nadie quiere iniciar. Donald Trump, está armando todo el rompecabezas de su reelección en el 2020. Peor aún, no me atrevo a asegurar fechas de nada, ni siquiera con lo dicho por el Presidente Guiado, pues los republicanos en gobierno, querrán correr la arruga lo suficiente para que los efectos de la ola lleguen al año electoral.

NUBES NEGRAS EN LA OPOSICIÓN

Muchos siguen desconociendo la historia y por ello, quizá se condenen a repetirla. Revisen lo sucedido en Venezuela en 1948 y en 1958. Fueron dos Rómulos Betancourt los actuantes. El segundo, corrigió lo sucedido 10 años antes. Más allá de las fotos, de los “selfies” con Guaido, en esta situación de guerra, con una población muriendo de hambre, de desesperación por la hiperinflación, donde los más afortunados sobrevivimos ¿Nuestros líderes están haciendo lo suficiente para terminar de salir de Maduro? Quiero creer que sí. No lo veo. Me disculpan.

En muchos de los discursos y posturas de renombrados líderes no hay carga de profundidad. Hasta en los eventos de masiva presencia, lucen carentes de argumentos. La pereza intelectual y política los invade. La ventaja es que el pueblo ha respondido, está motivado.

SEÑALES A VIGILAR

NO AYUDAN Las declaraciones del Padre y la esposa de Leopoldo López hijo.

NO SE PUEDE RATIFICAR a Luisa Ortega en el cargo. Comparto lo dicho por la Magistrada Blanca Rosa Mármol, eso equivaldría a darle amnistía por delitos de Lesa Humanidad.

CUENTOS Chinos le están contando uno igual a Maduro. Varias reuniones se han dado entre ellos y el propio Presidente Guaido.

VISIÓN Muchos me preguntan cómo veo la cosa: simple. Favorable a Guaido. ¿Por qué el gobierno no lo toca ni con el pétalo de una rosa? Eso no es normal en un régimen como el que nos gobierna.

CAMBIO PAPAL Llamar a Maduro sin el título, que ya no le acompaña es la demostración de una postura oficial, a futuro distinta. Por algo la iglesia es la institución de más larga data en el mundo.

SIGO SIN ENTENDER La declaración del diputado por Voluntad Popular Francisco Sucre del Estado Bolívar y otras de Stalín González de UNT: ¿Maduro candidato en una nueva elección Presidencial? Me parece un absurdo. Lo único válido sería que él se asilara en los países ya señalados: Cuba, Turquía, México, Rusia o China. Incluso permitirle eso, sería difícil a menos que lo negocie antes de que los hechos se desencadenen.

CORREN Los líderes zulianos, cansados de las pitas y los abucheos a Caracas, cada vez que hay un evento para no sufrir otro bochorno. Estúpidamente muchos creen que el gran elector es Guaido. Su voz es importante sin lugar a dudas. No olviden que la gente despertó, no volverá a entregar “cheques en blanco” a nadie. El que quiera ser tiene que ganarse ese derecho y no simplemente venir impuesto o impulsado desde caracas. Parece que no han aprendido nada del fenómeno más letal para las regiones: El Centralismo.

DATOS De visita a sus hijos en Miami, un periodista informa. Durante rueda de Prensa del TSJ en el exilio se escuchó decir: 1. PSUV sería ilegalizado. Proceso manual. Nuevo Padrón electoral. Revisión completa del sistema judicial. Amnistía solo a los no señalados por delitos de Lesa Humanidad.

UNO NO TERMINA de entender algunas posiciones políticas, por ejemplo la del Uruguay y la de Italia. Al pedir elecciones niegan por argumento en contrario la legitimidad de Maduro, no obstante siguen rebeldes en el reconocimiento Presidencial de Guaido. Los intereses mandan y prevalecen, más que las razones y la lógica.

¿QUIÉN SERÁ EL CORREO ESPECIAL? Qué entregue las firmas, de los venezolanos que rechazan la intervención y ayuda humanitaria desde los Estados Unidos. Yo propongo una comisión presidida por Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, que seguramente será bien recibida en Washington, aunque me dicen que ya designaron a Lacava por su amistad y relación con el grupo Bostón.

Economista Alberto Sobalvarro

LA VERDAD SEA DICHA Yo no escribo para complacer a ningún escenario y cuando debo señalar algo, así no guste, debo hacerlo. Mi ventaja es que no dependo de ningún partido o figura política. Solo respondo a mi conciencia. Por ello, me atrevo a señalar que conozco a Alberto Sobalvarro, constituyente elegido por el Municipio Padilla del Estado Zulia. Es economista y desde que estaba en la universidad estudiando, ha sido un luchador social vinculado a la izquierda. Curiosamente se ha desarrollado como empresario y exitoso. Presencie el aprecio que le tienen en Isla de Toas, cuando entregaba útiles y materiales deportivos, actividad que también realiza. Evidentemente quiso o quiere, no lo sé, ser Alcalde y hasta Gobernador, no he preguntado. Es polémico, la última vez discutimos mucho pues yo no creo en el comunismo y él a mi juicio, tiene una manera particular de enfocarlo. No la comparto. Su empresa trabaja en exportación, uno de sus ex socios, también es gran amigo. De allí a hacer otras consideraciones sobre Alberto Sovalbarro, me parecen no ajustadas a la realidad. Un hombre como muchos, con aciertos y errores.

En vivo y directo De lunes a viernes 6am (5:30 a veces) por https://www.spreaker.com/user/ 14852 Luego diferido en YouTube por los canales: Entrevistas noticias y deportes y Caigaquiencaigacqctv y RECUERDA en #Mcbo 7 p.m. por Luz FM 102.9 Sígueme por twitter, Instagram y periscope.