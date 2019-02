EEUU respalda medidas Juan Guaidó sobre designación de la nueva directiva de Citgo

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, saludó este jueves las medidas establecidas por la Asamblea Nacional de designar la nueva junta directiva de la filial de Petróleos de Venezuela, Citgo.

Bolton aseguró que, con esta medida, a Maduro y sus corruptos se les impide saquear de los recursos de Venezuela

“Los Estados Unidos se complace en ver al presidente interino, Juan Guaidó, tomar medidas para proteger los activos de Citgo para el pueblo de Venezuela. A Maduro y a sus corruptos compinches se les impide saqueo de los recursos de Venezuela”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

The United States is glad to see Interim President Juan Guaido take steps to protect Citgo assets for the people of Venezuela. Maduro and his corrupt cronies are being prevented from pilfering Venezuela’s resources. https://t.co/iv604a2tCg

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 14, 2019