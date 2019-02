Terror en el aire: Fuerte turbulencia en un vuelo de Delta dejó cinco heridos (FOTOS)

Cinco personas resultaron heridas cuando un vuelo de Delta Air Lines experimentó una fuerte turbulencia y se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.

El vuelo 5763 se dirigía a Seattle, Washington, desde Santa Ana, California, el miércoles, cuando la tripulación informó sobre la aterradora turbulencia en 34,000 pies, lo que llevó al aterrizaje de dos aviones en Reno, Nevada, alrededor de la 1 pm.

Tres de los pasajeros heridos fueron trasladados a un hospital local y su condición no se conoció de inmediato, según el portavoz del Aeropuerto Internacional de Reno-Tahoe, Brian Kulpin, publica Daily Mail.

Un video publicado en Twitter muestra a pasajeros agotados después del aterrizaje. Un carro de bebidas se ve de lado en el pasillo, el líquido salpicado en el techo y los artículos personales dispersos por toda la cabina.

“Locas turbulencias y lesiones, pero el equipo de @delta lo manejó perfectamente, incluso el aterrizaje de emergencia”, escribió el pasajero Joe Justice en Twitter.

“Hicimos una inmersión de nariz, dos veces”, agregó.

La hija de Justice volvió a representar el vuelo lleno de baches que decía ‘café derramado, pero estaba bien’.

El vuelo estaba siendo operado por Compass Airlines y tenía 59 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo.

A los pasajeros no lesionados se les proporcionó pizza y refrescos mientras esperaban su próximo vuelo a su destino original.

“Hubo personas que fueron sacudidas, comprensiblemente”, dijo Kulpin.

El pasajero Dave Macias escribió en Instagram después del vuelo: He estado en muchos vuelos durante el último año y medio y este fue el vuelo más salvaje que he tenido.

‘Gracias a @delta y @ # renoairport por sacar lo mejor de una situación horrible y por ayudarnos a cuadrarnos lo más rápido posible’.

“Pedimos disculpas por esta experiencia cuando llevamos a los clientes a Seattle”, dijo la aerolínea en un comunicado.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió a los pilotos sobre “condiciones de vuelo francamente peligrosas con turbulencia de moderada a extrema”.

“Esta es una situación particularmente peligrosa para la aviación en la sierra de la Sierra en los próximos días”, dijo el miércoles el servicio meteorológico.

Una alerta de tormenta de invierno está vigente para el área de Lake Tahoe hasta las 11 pm del jueves.

More photos of the insane turbulence on DL5796 today, operates by @Compassairlines . My deep gratitude and professional respect for the flight crew. I mis-attributed my congratulations to @Delta, who very well may also be awesome, but this heroism was @Compassairlines crew. pic.twitter.com/kzXAQvFR3V

— joe justice (@JoeJustice0) February 14, 2019