Bolton discutirá en Fox News sobre las nuevas sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro

John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional de EEUU, discutirá este viernes en Fox News sobre las nuevas sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

Bolton lo anunció mediante su cuenta de Twitter, donde además también hablará sobre la coalición mundial de apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y discusiones con militares. El programa está previsto que inicie a las 6:00 pm hora local del este de EEUU.

I’ll be on @foxnews with @gillianhturner in the 6PM ET hour discussing Venezuela, including new @USTreasury sanctions, the global coalition of support for Interim President Juan Guaido, and discussions with military officials. pic.twitter.com/cZbeqKCGiO

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 15 de febrero de 2019