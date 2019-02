Bolton: Incluso las empresas rusas no creen que sea una buena inversión negociar con Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que el cerco contra el régimen de Maduro se está haciendo cada vez más extenso y en esta oportunidad afirmó que incluso las firmas rusas están deteniendo las operaciones con la dictadura ya que consideran que no es una inversión sabia.

lapatilla.com

“Maduro y sus compinches deben tomar nota de que incluso las firmas rusas no piensan que es una inversión sabia y están deteniendo las operaciones con el ex dictador ilegítimo”, dijo Bolton en su cuenta en la red social Twitter.

Bolton acompañó el mensaje con la noticia de que la petrolera Lokoil suspendió sus acuerdos de intercambio de petróleo con Venezuela inmediatamente después de que Estados Unidos impuso sanciones a Pdvsa.

Maduro and his cronies should take notice that even Russian firms do not think he is a wise investment and are stopping operations with the illegitimate former dictator. https://t.co/MFeUO08TYu

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 16, 2019