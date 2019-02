Marco Rubio asegura que chavistas del círculo cercano a Maduro buscan su salida

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador por el estado de Florida de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este sábado en su cuenta en la red social Twitter, que Maduro busca que las protestas cesen y que el mundo pierda interés en la crisis que afronta el país, señalando que eso “no va a suceder”.

“Maduro cree que puede esperar esto. Sólo compra tiempo hasta que las protestas pierdan impulso y el mundo pierda interés ¡No va a suceder!”, dijo Rubio.

En este sentido, en respuesta a un tweet del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que chavistas buscan una estrategia de salida para Maduro.

“Sólo empeora para él desde aquí. Sé por un hecho que varios en su círculo interior están buscando una estrategia de salida. Sólo es cuestión de tiempo”, dijo.

Por su parte, Bolton en un mensaje en la red social resaltó que “el círculo financiero internacional está cerrando alrededor de maduro y sus compinches. El momento para que el Ejército venezolano haga lo correcto es ahora. No es demasiado tarde para ser parte de la democracia, la asistencia humanitaria y el futuro de Venezuela”, dijo.

