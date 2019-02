ALnavío: El Twitter del implacable Marco Rubio es un ultimátum a Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cuenta de Twitter del senador estadounidense Marco Rubio honra con total elocuencia la bien ganada fama de ser uno de los adversarios más fieros de Nicolás Maduro. El republicano es una voz sobresaliente en el coro internacional que señala los excesos y violaciones a la legalidad de Maduro, según reseña alnavio.com.

Senador por el estado de Florida, de raíces cubanas, Marco Rubio es una de las figuras prominentes del Partido Republicano en el debate nacional de los Estados Unidos, y potencialmente, uno de los rivales que tendría Donald Trump si finalmente decide emprender la ruta de la reelección presidencial.

Rubio construye su carrera escalando progresivamente como uno de los voceros naturales del voto conservador en el país. Su presencia es un nuevo retoño en el surtido jardín del electorado de la derecha.

Hoy en día, Rubio es uno de los enemigos más fieros de Nicolás Maduro. Su postura ante el régimen venezolano le ha dado a conocer en muchos sectores de la opinión pública internacional. Es uno de los políticos de talante más inquisitivo y desembozado hacia los excesos y extravíos de Maduro. Y aunque no es una ficha oficial del Gobierno, ni pertenece a la alineación de halcones que responde a Donald Trump, es hoy, también desde las redes, uno de los factores políticos que trabajan con más denuedo para sacar a Maduro y sus secuaces del poder en Venezuela. Particularmente luego de concretada la usurpación del pasado 5 de enero.

La cuenta de Twitter de Rubio entonces, como cabe imaginar, tiene por estas semanas sujeto, verbo y predicado. La crisis venezolana ejerce un predominio muy claro en los temas que predominan en el buzón personal.

Lea el artículo completo en AL navío

They fear opposition will purge military & put them in jail if #Maduro is removed from power.

But they also know that they may,at any moment,be given orders their rank & file subordinates will refuse to follow.

And they know when that happens it all comes crashing down.

2/3

— Marco Rubio (@marcorubio) February 11, 2019