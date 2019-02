De cómo Marco Rubio le tendió la mano a un militar de Maduro y a otro, la condena

El senador del estado de Florida (EEUU), Marco Rubio, momentos antes de visitar la ciudad de Cúcuta en la frontera colombiana, instó a un militar de Nicolás Maduro a no seguir sus órdenes, mientras que condenó implacablemente el accionar de otro funcionario castrense.

lapatilla.com

“Antonio Benavides Torres, pronto Nicolás Maduro ordenará acciones que usted sabe muy bien que sus subordinados no seguirán”, aseguró Rubio en Twitter en una publicación donde etiquetaba al Comandante General de la Guardia Nacional (GNB).

“Venezuela te necesitará y un GNB fuerte para mantener la paz durante una transición a la democracia. No te descalifiques y destruyas el GNB siguiendo órdenes ilegales e inmorales”, agregó el senador estadounidense, tras referirse directamente a Benavides.

.@ABenavidesT soon @NicolasMaduro will order actions you know full well your subordinates won’t follow.#Venezuela will need you & a strong GNB to keep the peace during a transition to democracy. Do not disqualify yourself & destroy the GNB by following illegal & immoral orders.

— Marco Rubio (@marcorubio) February 16, 2019