Jorge Luis Fuguet: 53 conmemoraciones en pro del Esequibo

Posteado en: Opinión

Hoy 17 de Febrero se conmemoran 53 años de aquel Tratado entre nuestra Nación y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Registrado en la O.N.U. bajo el número 8192 (1966) junto a una recién estrenada Guyana cuyo entonces Primer Ministro Forbes Burnham fue obligado a participar como una de las condiciones para independizar su tierra al este del río Esequibo y heredar la usurpación al oeste del mismo río.

El Acuerdo de Ginebra da tres aspectos fundamentales a los intereses de la nación: 1) Venezuela considera sin validez jurídica el Laudo usurpador de 1899, 2) Deja constancia de una controversia que hemos estado tratando de resolver y 3) Se compromete Guyana a negociar una solución. Aunque el mismo tuvo sus detractores dentro de nuestras fronteras, el Viceministro del Exterior y posterior Canciller Efraín Schacht Aristeguieta renunció al cargo de Director General de la Casa Amarilla por no estar de acuerdo y el ex Canciller Marcos Falcón Briceño lo censuró duramente, posición muy particular dado que siendo Canciller, un 18 de noviembre de 1962, ofreció un magnifico discurso ante la ONU el cual logró la discusión entre los países involucrados para la firma de este Acuerdo cuatro años después.

Venezuela se ha caracterizado en recordar tal importante hito en el tema Esequibo con Comunicados de Cancillería y Actos solemnes en el poder legislativo en donde se recuerda el protagonismo de los venezolanos que lograron una de las hazañas diplomáticas más emblemáticas de nuestro país la cual nació con el diligente pero tardío Memorándum del ilustre Abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost bajo las oportunas diligencias del Presidente Isaías Medina Angarita, es bueno destacar que la tesis guyanesa indica que la distinción de la Medalla “Orden de El Libertador” otorgada a este Abogado por Venezuela, fue como condición para recibir dicho escrito y el colmo de esa Tesis es decir que Mallet-Prevost era de nacionalidad mexicana. La firma del Acuerdo de Ginebra llevó un aval presencial invalorable: Ignacio Iribarren Borges, Héctor Santaella, Blas Pérez F., Germán Nava Carrillo, Adolfo Taylhardt, Demetrio Boersner, Leonardo Díaz González, Hermann González Oropeza, Pablo Ojer, Jaime Lusinchi, etc.

Al cumplirse 27 años de la firma, en 1993, el entonces Presidente de Guyana, Cheddi Jagan, visitó Venezuela y brindó por la existencia del Acuerdo. En el año 2017, Cancillería de Venezuela efectuó un Acto Cultural con muchos bailes y música para conmemorar dicha Fecha y donde se destacó la presencia de la actual Embajadora de Guyana, Linda Cheryl Miles, quien aplaudió las danzas presentadas y la omisión de indicar que el Esequibo nos pertenece por parte de los Organizadores del evento. el año pasado, Venezuela conmemoró los 52 años del Acuerdo de Ginebra con Comunicados mientras Guyana lo celebró con la instalación de un Puesto Militar en el límite de facto con Delta Amacuro, la instalación de una Radio Emisora al suroeste del Esequibo y a su vez realizaron Festivales culturales con propaganda anti-venezolana.

El Acuerdo sigue acordado año tras año, el importante recordar la tesis del recordado e insigne Doctor Rene De Sola (+) quien dijo en su momento de manera profética que el Acuerdo de Ginebra podía durar medio siglo con agravantes… ya pasamos el medio siglo y Guyana busca finiquitar el asunto omitiendo este Acuerdo y basándose en el nulo Laudo Arbitral de 1899, realmente muy agravante como indicó el Dr. De Sola. La posición de Guyana sobre el Acuerdo de Ginebra es la indicar que no es para una delimitación de fronteras sino para la validez o no del Laudo de 1899, contradictorio lo que dicen.

A tan solo dos meses en que la ONU, a través de la Corte Internacional de Justicia, espera nuevamente la comparecencia de Venezuela para corroborar la no aceptación de dicho Órgano Judicial en tomar el Caso Esequibo, tal como demanda Guyana y bajo la ayuda del entonces Secretario General Ban Ki-Moon y el apoyo de las naciones del Commonwealth y el Caricom, no sabemos quienes nos representan, no sabemos sus actuales puntos de vista ni tácticas contra una Guyana apoyada. No existe un solo país u Organismo regional que apoye a Venezuela en este asunto. Estamos claros que la salida judicial que busca Guyana es contraproducente y sale de lo indicado en el Artículo 33 (Capítulo IV) de la Carta de la ONU para la resolución pacífica de conflictos territoriales pero la deteriorada imagen de Venezuela hoy día podría traducirse en cualquier traspiés en nuestra contra, tal como lo vimos en el famoso Punto 9 de la Declaración del Grupo de Lima este año cuyos miembros posteriormente se detractaron más Guyana consiguió internacionalizar aún más el tema Esequibo.

Hoy día vemos el 17 de Febrero como un Acto más en la historia de Venezuela, posición que debemos rechazar ya que es tan solo un recordatorio a una tarea que no hemos finiquitado y es la de hacer valer la venezolanidad del Territorio Esequibo a través de los más de 40.000 folios, mapas y escritos que corroboran nuestra pertenencia pero que cuya labor ha sido mancillada por la grave crisis que padecemos y que muchos han antepuesto al Tema Esequibo sin saber que el mismo forma parte de la Crisis, la integridad territorial tiene carácter prioritario y debe estar fuera de acciones partidistas o de índole particular. No basta con un saludo a la bandera, no basta con alzar la mano en el hemiciclo de la Asamblea Nacional o de algún acto cultural en el patio de la Casa Amarilla, necesario son contundentes acciones diplomáticas, el desarrollo del límite de facto y captar la atención del esequibano quienes hoy día ni siquiera pueden usar las cédulas de identidad otorgadas hace un par de años ya que no están en la base de datos del Saime.

El Esequibo nos sigue esperando, una paciente espera que podría ser eclipsada por una Guyana apoyada y confiada, un eclipse que nos evitaría el muy nombrado Sol que Nace en el Esequibo.

Jorge Luis Fuguett

Coordinador General

Mi Mapa ONG

17 Feb 2019