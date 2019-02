La Inteligencia Artificial también acompaña al periodista

Posteado en: Tecnología, Titulares

La industria de los medios está viviendo desde hace un buen tiempo una disrupción digital mayor. Los medios escritos están en plena decadencia, siendo sustituidos por medios digitales y adicionalmente la publicidad ha venido migrando hacia portales como Google, Facebook y Amazon. Esta situación ha convertido a periodistas y editores en las víctimas de despidos en las cadenas tradicionales de periódicos. Ahora se agrega otro fenómeno digital, la utilización de Inteligencia Artificial (IA) como un componente importante de la caja de herramientas de la industria. Esto le está generando intranquilidad adicional por su futuro laboral a los periodistas y editores.

Por Laszlo Beke

El trabajo de comunicación social es creativo, involucra curiosidad, se trata de crear narrativas. Muchas nuevas herramientas en periodismo serán impulsadas por IA y ella es tecnología nueva y eso no cambia ni la esencia ni el estándar del periodismo. Ahora bien, la experiencia inicial indica que IA no es una amenaza, sino que más bien les permite a los periodistas dedicarle más tiempo a su trabajo fundamental y le provee a las redacciones más acceso a la información y con mayor rapidez. Pero el mundo si cambia para el periodista, en caso que no se adapte con facilidad o no le guste aprender tendrá dificultades en su carrera, lo cual es válido para muchas profesiones e industrias.

Las dudas

El temor principal del periodista es ser totalmente sustituido por un robot. También influye el rol cada vez más activo de los ciudadanos proveyendo información a través de las redes sociales, sustituyendo así un trabajo tradicional del profesional. Finalmente existe la preocupación que el contenido producido por los robots pueda desacreditar a los medios de comunicación por la calidad del mismo.

Impacto de IA

· Para poder reportar en forma temprana los periodistas y editores elaboran en forma meticulosa varias versiones de una historia, para que el texto sea completado de acuerdo a las diferentes escenarios posibles. Una vez que llega la data (clima, juego de béisbol, resultados financieros de una empresa, etc.) el sistema usando IA escribe el artículo, liberando tiempo al periodista.

· Puede asistir a los periodistas en trabajos de alto valor y con ello mejorar lo producido al permitirles concentrarse en el contenido y en la narrativa en lugar de dedicarse a investigar para corroborar hechos manejados por IA.

· Para cierto tipo de información (resultados financieros, eventos deportivos, reportes del tiempo) se estima que IA puede liberar el 20% del tiempo del reportero y además mejorar la precisión de la información.

· Con sistemas ya existentes:

o El análisis de la data permite identificar anomalías y patrones que alimentan al periodista.

o Se pueden detectar tendencias usando Big Data y así alertar a los periodistas para la generación de nuevas historias.

Ejemplos

· AP – Pionero con un sistema para generar artículos sobre resultados trimestrales de las empresas, aumentado así su número de artículos trimestrales de 300 a 3.700.

· Bloomberg News – La tercera parte del contenido publicado utiliza alguna forma de tecnología automatizada. Su sistema puede diseccionar un reporte financiero en el momento que aparece y producir un reportaje inmediato que incluye los números y hechos relevantes, permitiendo generar miles de artículos sobre resultados trimestrales de las empresas.

· Washington Post – (1) utiliza un reportero robot que en el primer año produjo 850 artículos y ganó el premio “Excelencia en el uso de Bots” por la cobertura de las elecciones del año 2.016, (2) usan IA para hacer Geo-Focalización y con ello promocionan artículos con orientación local.

· Guardian – Australia – Su primer artículo asistido por computadora fue sobre las donaciones anuales a los partidos políticos.

· Forbes – Probando una herramienta que provee al periodista de borradores y de plantillas para sus artículos.

· Wall Street Journal y Dow Jones – Experimentando con tecnología que facilita la transcripción de entrevistas y la identificación de “falsificaciones profundas”.

· New York Times – Usa IA para personalizar boletines, para moderación de los comentarios y para la identificación de imágenes para el archivo.

· Robots Reporteros- Prolíficos produciendo artículos sobre las ligas menores de béisbol, futbol americano, terremotos y seguimiento de homicidios. En esto último se incluye la raza y el sexo de la víctima, causa de la muerte, involucramiento de la policía, el vecindario y fecha del deceso.

Se hace referencia a “The Rise of the Robot Reporter” https://nyti.ms/2ShJEXL, “Did A Robot Write This? How AI Is Impacting Journalism” https://bit.ly/2THQmmo y “The alternative to your dying local paper is written by one person, a robot, and you” https://bit.ly/2tkHyax. También aparece en mi blog http://bit.ly/2IehW9l .