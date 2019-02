Oxímoron: Transición con chavismo, por Luis Manuel Aguana

Posteado en: Opinión

Demasiadas señales para ser ignoradas. El chavismo abierto y encubierto desea regresar en sus múltiples facetas al gobierno usando la transición, con la ayuda de la oposición oficial. No, no se asombren. No es una actitud de apartheid político la que estoy tratando de aplicar aquí. Es solo la advertencia de quien siendo un observador externo advierte que no se puede componer un país utilizando quienes fueron los responsables directos de su destrucción. No existe tal cosa como “chavismo democrático”. Eso conceptualmente es un oxímoron, que de acuerdo al RAE significa: “1. m. Ret. Combinación, en una misma estructura sintáctica, de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, como en un silencio atronador”.

Por Luis Manuel Aguana

Sin embargo, la oposición oficial, que es como he llamado en esta tribuna a todos aquellos factores políticos que aun se empeñan en hacer oposición bailando pegados con la dictadura, por aquello de que en Venezuela “no podrá existir” una transición sin el gobierno, insisten en tratar de colearnos el chavismo –la tesis de los enclaves autoritarios de Henry Ramos Allup- en la fase “Gobierno de Transición” de la famosa trilogía “Cese de la Usurpación-Gobierno de Transición-Elecciones Libres”. Desde aquí responsablemente les advierto: la mejor manera de comprarse un fracaso seguro durante la transición de Juan Guaidó es meter al chavismo en cualquier fase del proceso. Y tengo la agria impresión de que eso no es gratis. El chavismo ha amasado tanto dinero que bien se pueden comprar no solo un puesto en lo que viene sino el Gobierno de Transición completo si se lo proponen. Y no es solo un decir…

Y la plataforma política que están usando se las proporcionó la MUD en su relanzamiento opositor, con el nombre de Frente Amplio (tan amplio que incluye al chavismo) Venezuela Libre en marzo de 2018, con los dos actos realizados en el Aula Magna de la UCV donde buscando desesperadamente la reconexión con el país, se bañaron de “sociedad” civil coleando al chavismo light en la fiesta de relanzamiento (ver Dos actos, un mismo propósito: el relanzamiento de la MUD, en http://ticsddhh.blogspot.com/2018/03/dos-actos-un-mismo-proposito-el.html).

Sin ir muy lejos e ilustrando el punto anterior, en el acto celebrado en la Sala de Conciertos de la UCV el 14 de febrero, donde diversos sindicatos pidieron al Presidente Encargado Juan Guaidó instalar una “mesa tripartita” para el rescate de las escalas salariales y mejorar las condiciones laborales (ver noticia en http://efectococuyo.com/principales/trabajadores-piden-mesa-tripartita-a-guaido-para-abrir-dialogo-social/) algunos representantes de los trabajadores presentados al público en ese acto forman parte activa de ese chavismo cuya voracidad destruyo a las instituciones que ahora dicen querer rescatar, como en el caso del Metro de Caracas que es un ejemplo que conozco perfectamente. Voluntad Popular como partido organiza dentro de ese Frente amplio ese evento y le entrega al chavismo, encubierto por una lucha por sacar a Maduro, la lucha sindical sin percatarse que le está poniendo la soga al cuello a futuro al Presidente Encargado, ¿qué tal? Mayor estupidez imposible.

Si ese es el ejemplo del resto de los sindicatos y trabajadores de las organizaciones presentados en ese encuentro, el gobierno de Juan Guaidó estaría operando sobre una bomba de tiempo durante la transición. Solamente con eso el Gobierno de Transición estaría montado en un caos laboral. ¿Qué le costaría a los sindicatos del chavismo desestabilizarle el gobierno a Juan Guaidó? Nada, si les dan la apertura desde ahora mismo como lo están haciendo.

Lo que debería pasar es que las autoridades que designe Juan Guaidó en cada institución sean capaces de garantizar elecciones sindicales libres al momento inmediato del “Cese de la usurpación” y que exista una legitima representación de los trabajadores en cada una de esas instituciones, cosa que ha sido imposible desde que Chávez y Maduro llegaron al poder, robándose las elecciones de los trabajadores en cada Empresa e Institución del Estado. De allí que esos sindicatos estén como están ahora. Allí lo que hay es un nido de delincuentes y ladrones que se han llevado el dinero de los trabajadores y a los que nadie le ha podido poner control. La única manera de rescatar esa paz laboral para que exista estabilidad del gobierno de transición es poner en su justa dimensión la representación de los trabajadores.

¿Cuál es ahora la estrategia de aquellos que se sienten perdidos porque el pueblo decidió expulsarlos del gobierno, dándole el respaldo masivo a Guaidó y a una transición inevitable? Infiltrar y hacer inviable lo que viene. Y lo están logrando con la pequeña ayuda de aquellos que creen que sin el chavismo no se puede gobernar. Mas les vale a Juan Guaidó y al G4 de la Asamblea Nacional recapacitar en esa decisión de macro política. El chavismo no puede estar en la transición so pena de hacer ingobernable el país y hacer regresar lo que los venezolanos les ha costado sangre en las calles. Replicaríamos en un santiamén la experiencia de Nicaragua y Daniel Ortega con cualquier representante de ese chavismo que en este momento se encuentre financieramente preparado para asaltar el poder de nuevo. Y hay unos cuantos, comenzando por Rafael Ramírez…

Un ejemplo de la instrumentación de esta política incluyente del chavismo en el Gobierno de Transición lo representa Stalin González de UNT: “Gobierno de Transición en Venezuela incluirá a chavistas y militares” (ver noticia en https://www.cubanet.org/noticias/stalin-gonzalez-gobierno-transicion-venezuela-incluira-chavistas-militares/): “Sí pensamos que el chavismo y los militares deben ser parte de ese gobierno de transición (…) Hay que darle espacio al chavismo, que no es Maduro, porque tiene que haber estabilidad política”, dijo González a la agencia británica”. Esto no es más que la doctrina de la transición de Henry Ramos Allup en acción, que incluye dejar las estructuras del régimen intactas: “…el régimen transicional significa: leyes de perdón y olvido, ley de punto final, comisiones de la verdad, reparación de victimas, procesos especiales –mediatización de la justicia- que es la justicia transicional, y soportamiento y aceptación de lo que se denominan enclaves autoritarios, que son las instituciones del antiguo régimen, para señalarlos de alguna manera, que uno se calaría en un régimen nuevo. Es decir Altos Mandos militares, Tribunal Supremo, etc., etc., etc..” (ver Ramos Allup habla sobre la “transición”, en https://youtu.be/zzudMxJGnVU, min 0:52). Que lamentable ver un joven como González ponerse la piel arrugada de un viejo, en lugar de tener ideas renovadoras y propias de alguien de su generación.

Pero lo realmente terrorífico de esta política en acción fue lo expresado por Francisco Sucre de Voluntad Popular el 12 de febrero en representación de… ¡Juan Guaidó! al momento de reunirse con el Alto Mando italiano en Roma: “Francisco Sucre, delegado enviado Roma en representación del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, sostuvo este martes que el mandatario venezolano Nicolás Maduro, puede participar en unas eventuales nuevas elecciones en el país. “El señor Maduro es libre de presentarse en esas elecciones, no como presidente en ejercicio sino como ex presidente de la República. Si lo postula su partido por supuesto lo aceptamos”, dijo el parlamentario durante una conferencia de prensa. “No queremos sustituir una intolerancia con otra intolerancia”, recalcó.” (ver Francisco Sucre: Maduro podría participar en unas eventuales nuevas elecciones, en http://talcualdigital.com/index.php/2019/02/12/francisco-sucre-maduro-podria-participar-en-unas-eventuales-nuevas-elecciones/). De verdad que me gustaría saber que piensa el Presidente Encargado de estas declaraciones.

¿Será que nadie le ha informado a Francisco Sucre que Maduro es convicto a pasarse 18 años y tres meses de prisión por delito de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales, tiene doble nacionalidad y de paso esta señalado por narcotráfico por la DEA y el Vice Presidente de los Estados Unidos? (ver Pence: Investigaciones de la DEA apuntan a la narcodictadura de Maduro, en https://www.diariolasamericas.com/eeuu/pence-investigaciones-la-dea-apuntan-la-narcodictadura-maduro-n4171128). ¿Será que nadie le ha dicho a Francisco Sucre que MADURO NO ES NI FUE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA y mucho menos ex Presidente porque las elecciones de 2013 y 2018 fueron un fraude? Maduro NO PUEDE PARTICIPAR en ninguna elección ni para concejal porque deberá estar preso para ese entonces. Los casos de González y Sucre fueron motivo de especial atención de mi amigo Antonio Sánchez García en su extraordinario artículo de hoy Tiranía, Crisis y Transición en https://www.lapatilla.com/2019/02/17/tirania-crisis-y-transicion-por-antonio-sanchez-garcia-sangarccs/ que les recomiendo ampliamente.

Entonces, las señales que nos están mandando desde la oposición oficial antes de comenzar la trilogía son muy preocupantes, e imposibles de ignorar. Si algo se debe acelerar, además del “Cese de la Usurpación” que toda Venezuela espera con ansia, es la liberación de Juan Guaidó de toda atadura partidista, como se solía hacer con los Presidentes de la democracia para que tuvieran la libertad de garantizar a todos los venezolanos un gobierno de equilibrio estable. Si Guaidó sigue prisionero de la fauna que hemos descrito, que no siga repitiendo la trilogía porque una transición con chavismo es solo un oxímoron…