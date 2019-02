“El mundo está mirando”: El potente mensaje de Bolton para los funcionarios del Faes

John Bolton, el veterano asesor de Seguridad Nacional para La Casa Blanca, tuvo unas nuevas declaraciones dedicadas a los entes armados de Nicolás Maduro, especialmente para las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), ala de asalto perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

lapatilla.com

“Desde enero, más de 40 muertes se han relacionado con el escuadrón de la muerte de Maduro, conocido como FAES”, contabilizó Bolton en su perfil de Twitter sobre los fallecidos en forma violenta durante recientes protestas. “El mundo está mirando y los responsables serán responsables”, reiteró.

“El viernes, Estados Unidos designó al jefe de FAES, Rafael Enrique Bastardo Mendoza”, puntualizó el asesor de Trump.

