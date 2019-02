Presidente de Eurocámara pide a países de la UE respondan a expulsión de eurodiputados de Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, denunció este lunes la expulsión el domingo de un grupo de eurodiputados que viajaron a Venezuela y pidió al Consejo (países) de la Unión Europea que adopte medidas en respuesta a ese acto.

lapatilla.com

“El régimen de Maduro impide que los eurodiputados hagan su trabajo. Una prueba más de que es un dictador. Espero que el Consejo de la Unión Eurorpea (UE) adopte medidas de respuesta acordes con este nuevo atropello”, dijo Tajani a través de su cuenta en Twitter.

