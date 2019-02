Hospitalizaron a Román Lozinski por esta emergencia médica

View this post on Instagram

La ilusión del 18 espero se traslade al 19. No pude comenzar hoy con todos ustedes a las 6 am. Ayer sentí una fuerte presión en el pecho que me asustó mucho y preferí chequearme, pensé que sería mejor que me dijeran que todo está bien antes de que otra cosa ocurriera. . No me permitían tener el teléfono aquí. Hoy a las 10 am me harán un nuevo examen, pero parece que todo va bien. . Disculpen el “embarque”. Y muchas Gracias por los buenos deseos. . Empecé a responder los mensajes uno por uno y ahora leo que van casi 4.000. Algo que me emociona mucho, pero no voy a poder responderlos todos. Si leerlos. Además ya los médicos me piden que deje el celular. Gracias, muchísimas gracias por los mensajes y la buena vibra.