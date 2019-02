John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, volvió a realizar un llamado al Ejército venezolano en el que afirmó que cualquier acción contra civiles en las fronteras de Colombia y Brasil no será olvidada.

A través de su cuenta en la red social Twitter indicó que “los líderes todavía tienen tiempo para tomar la decisión correcta”.

Igualmente, dijo que se debe permitir el ingreso pacífico de la ayuda humanitaria sin violencia o temor a la persecución.

Any actions by the Venezuelan military to condone or instigate violence against peaceful civilians at the Colombian and Brazilian borders will not be forgotten. Leaders still have time to make the right choice.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 20 de febrero de 2019