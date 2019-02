Descubierto por andar besando a la niñera de 16… se llevan 28 años y echaron todo el cuento (FOTOS)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una mujer cuyo nuevo marido la abandonó para mudarse con su niñera de 16 años ha hablado de su disgusto.

Sammie Marshall, de 36 años, de Gales, pensó que había conocido a su alma gemela cuando se casó con Andy Telford, ahora de 48 años, en 2010, 12 años después de que se conocieron por primera vez.

La madre de tres rechazó las advertencias de la ex de su nuevo esposo de que la dejaría por una mujer más joven, y se horrorizó cuando la predicción se hizo realidad y él la dejó por Beth Yearsley, 28 años menor que ella, pocos años después de su boda.

Sorprendentemente, Sammie solo se enteró del asunto cuando su pequeño hijo atrapó a la pareja besándose detrás de la puerta de la sala mientras ella estaba arriba.

La nueva pareja se casó en 2016 cuando Beth cumplió 18 años y tuvieron dos hijos.

Al recordar su historia traumática, Sammie dijo: “Está mal en todos los niveles. Es asqueroso. Me sentí humillada y avergonzada, pero más que nada estaba furiosa por haberle dejado entrar en mi vida y en la de mis hijos”.

La pareja, que tenía tres hijos pequeños de relaciones anteriores, se conocieron en un sitio de citas en 2006 y se pusieron en marcha.

“Al principio éramos felices. Pero Andy era muy controlador y bastante autoritario. No me gustaba la forma en que hablaba con mis hijos, pero me resultaba difícil enfrentarme a él. A estas alturas, Andy dirigía una empresa de mudanzas y conoció a Beth y su familia cuando los ayudó a mudarse de casa”, dijo Sammie.

Pero cuando Beth comenzó a tener problemas en casa, Andy sugirió que debería mudarse con ellos por un tiempo. “Beth parecía una buena chica y ella cuidaba los niños”, recordó.

“Estaba muy ocupada con mis tres hijos, pero no me importaba que Beth se quedara. Me llevé bien con su madre, Claire, y pude ver que ella y Beth se estaban enfrentando, eran cosas típicas de adolescentes”.

El arreglo parecía funcionar bien. Pero una mañana, el hijo de Sammie, Tyler, subió corriendo las escaleras para decir que había visto a Andy y Beth besándose detrás de la puerta de la sala.

“Estaba estupefacta. Fue una sugerencia ridícula, pero algo me dijo que estaba diciendo la verdad. Me enfrenté a Andy y él me dijo que no fuera tonta. Beth era solo una adolescente, 28 años más joven que él, y me sentía enferma al pensarlo”.

“Le comenté a una amiga que me dijo que ella pensaba que había algo ; ella había notado la forma en que Beth seguía a Andy a todas partes como un perro faldero. Decidí vigilarlos de cerca, buscar pruebas. Y un día, Andy dejó su Facebook abierto y vi una serie de mensajes coquetos entre él y Beth. Otros mensajes habían sido eliminados que lo decían todo”, dijo la ex esposa.

Habla la niñera

Respondiendo a la entrevista de Sammie, Andy dijo: “Es una ex descontenta que no tiene nada mejor que hacer que seguir causando problemas. La policía no tomó ninguna acción debido a que no hay evidencia, así que esto demuestra que no hice nada malo y tampoco Beth”.

Beth agregó de su relación: “Inmediatamente me imaginé con Andy. Era un caballero adecuado. Era el amigo de mi madre y tenía el doble de mi edad, así que me preocupaba lo que la gente pudiera pensar. Pero no pude controlar mis sentimientos por él”.

“Me encanta estar con alguien maduro porque me trata como a una princesa. Me abre puertas y me da baños con velas. Tenemos una cita todos los sábados y vamos a comer, y él es muy amoroso y cariñoso”.

Fuente: DailyMail