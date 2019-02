EN IMÁGENES: Toneladas de medicamentos listos para ser entregados a los venezolanos el #23Feb

Mark Green, administrador del USAID, compartió imágenes en las cuales se observan incontables cajas repletas de medicamentos listos para ser entregados a los venezolanos el próximo sábado 23 de febrero en las fronteras del país.

“Más ayuda ha llegado y más está en camino. @USAID ha entregado kits médicos con suministros y medicamentos que salvan vidas en Colombia. Estos kits están listos para ayudar a la gente en Venezuela“, dijo a través de su cuenta en la red social Twitter.

More aid has arrived and more is on the way. @USAID has delivered

medical kits with life-saving medical supplies & medicines in #Colombia. These kits are ready to help the people in #Venezuela.#EstamosUnidosVE pic.twitter.com/faMeizXTql

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) February 19, 2019