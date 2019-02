“O se hundirán como una piedra”: Bolton le dedica a Maduro una estrofa de Bob Dylan

Posteado en: Destacados, Internacionales, Usurpación

El asesor de Seguridad Nacional para La Casa Blanca, John Bolton, envió un nuevo mensaje simbólico a Nicolás Maduro, a quien le insta una vez más a reflexionar y “apartarse a un lado”.

En un breve encuentro con la periodista Carla Angola, Bolton tomó como recurso la estrofa de The Times Are A Changin’, popular canción de Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura, para hacerle entender al “hijo de Chávez” que ya es tiempo de “admitir que las aguas a su alrededor han crecido” y, de no hacerlo pronto, corre el riego de “hundirse como una piedra”.

No nos permitieron grabar video, pero escucharán lo que me respondió cuando le pedí un mensaje para Maduro. Le dedicó estas palabras de Bob Dylan: “Si las aguas a tu alrededor están subiendo, es mejor nadar en ellas ahora o te hundirás como una Piedra". pic.twitter.com/nqMI5q6H3z — Carla Angola (@carlaangola) February 19, 2019

Las declaraciones del consejero estadounidense surgen justo después de que Donald Trump, presidente de EEUU, invitara a las Fuerzas Armadas de Venezuela a alinearse con la Constitución Nacional y evitar “perderlo todo”.

Aquí la estrofa original citada por Bolton y su correspondiente traducción:

-The Times Are A Changin’-

Come gather ‘round people

Wherever you roam

And admit that the waters

Around you have grown

And accept it that soon

You’ll be drenched to the bone

If your time to you

Is worth savin’

Then you better start swimmin’

Or you’ll sink like a stone

For the times they are a-changin’.

-Los tiempos cambian-

Reuníos a mi alrededor gente,

por donde quiera que vaguéis,

y admitid que las aguas

de vuestro alrededor han crecido,

y aceptad que pronto

estaréis calados hasta los huesos.

Si el tiempo es para vosotros algo que

merece la pena conservar,

entonces mejor que empecéis a nadar,

u os hundiréis como una piedra,

porque los tiempos están cambiando.

Bob Dylan interpretaba así, The Times Are A Changin’, en el año 1964: