Pompeo: El presidente Trump fue claro, Maduro debe dejar libre a Venezuela

Mike Pompeo, secretario del Departamento de Estado de los EEUU, aseguró que el presidente Donald Trump fue claro en su discurso frente a los migrantes venezolanos en Florida: Maduro debe liberar a Venezuela.

“Los comentarios del Presidente Donald Trump fueron muy claros: Maduro debe liberar a Venezuela. ‘El pueblo de Venezuela defiende la libertad y la democracia, y los Estados Unidos de América están a su lado'”, dijo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

President @realDonaldTrump’s remarks were very clear: Maduro must set #Venezuela free. “The people of Venezuela are standing for freedom and democracy, and the United States of America is standing right by their side.” #EstamosUnidosVE https://t.co/HWeZCj2ZmK

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 20, 2019