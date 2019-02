Un hombre, una niña, una lesbiana… Esta mujer desarrolló nueve identidades a causa de una violación

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Jane Hart de 28 años y madre de dos niños, compartió sus sesiones de terapia para la nueva serie de documental de A&E llamada “Muchos lados de Jane”.

Imagínese despertarse, mirar hacia abajo y ver 10 líneas tatuadas alrededor de la muñeca y la parte inferior del brazo, y no tiene idea de cómo llegó allí.

Para Jane esta era su realidad. Tiene nueve identidades diferentes, a las que llama “partes”, debido al trastorno a veces experimenta amnesia dependiendo de cuál de sus identidades tiene el control.

Alexis, una rebelde de 17 años a quien le gusta divertirse, se decidió por el arte corporal.

“No lo sabía, no”, dijo Hart a DailyMail. Alexis y el tatuador estaban bebiendo juntos “Y es por eso que el tatuaje tiene el aspecto que tiene, pero eso es todo lo que sé”, explicó.

Hart abrió su vida con sus dos hijos pequeños y sus sesiones de terapia para mostrar cómo es vivir con un trastorno de identidad disociativo: los dolores de cabeza que provocan un cambio, cómo se deja a sí misma en papel y recordatorios electrónicos para los momentos que no recuerda y cómo trata de mantener amistades y relaciones.

La serie ha tenido sus detractores. Ha sido repetidamente llamada “falsa” en las redes sociales.

Los espectadores han hecho críticas específicas, cuestionando cómo Jane podría cambiar a una parte infantil mientras conduce, y por qué una mujer con nueve partes, algunas de las cuales son niños, buscaría un trabajo en un bar.

“Nunca desearía este trastorno a nadie. “¿Por qué falsificar algo que es realmente difícil”, dice Hart en el programa.

También se espectadores señalaron el efecto especial “nebuloso” que se usó para mostrar cuando Hart cambia a otra parte, y algunos lo describieron como “exagerado”, innecesario y la razón por la que algunos dudaron del espectáculo.

Sin embargo, otros aplaudieron a Hart por abrir su vida y compartir sus luchas.

En la serie de seis episodios, se presentan las distintas partes de Jane, algunas de las cuales saben sobre el abuso y otras no.

Ahí está Janey, de seis años, una niña inocente a la que le gusta su peluche de elefante. Beth, de 10 años, quien “guarda muchos recuerdos de abuso” e intenta “mantener a las personas malas alejadas de Janey”. Jaden, de once años, es muy burlona. La ya mencionada Alexis, de 17 años, busca atención y le gusta usar maquillaje y la fiesta, mientras que con 19 años, Ashley apenas comienza a contar su historia. Madison tiene 28 años y una también hay una parte lesbiana.

Una parte llamada Jerry, sin edad, no quiere estar frente a la cámara y escribe una nota para expresar cómo se siente. Jane tiene una parte masculina llamada Jeffery, también sin edad, según el comunicado de prensa sobre el programa.

El trastorno de identidad disociativo es “un fracaso en la integración de aspectos de identidad, memoria y conciencia que generalmente involucra una respuesta al abuso o trauma en la vida temprana en un momento en el que uno estaría consolidando su identidad”, el doctor David Spiegel, que ha estado tratando a pacientes durante unos 40 años, dijo DailyMail.com

“Mantienen la fragmentación en parte porque era una protección defensiva”, dijo, y señaló que se trata de “un tipo crónico de trastorno de estrés postraumático”.

Hart describe el momento cuando cambia de personalidad: “Tengo un dolor de cabeza muy claro en el centro de mi frente. Se siente como si estuviera retrocediendo a un segundo plano”.

Con ciertas identidades, como Madison; Hart dijo que tiene amnesia completa.

Jane no recuerda nada, sabe qué sucedió con fragmentos de información que luego une.

“Se puede sentir muy extraño si no sabes lo que te está pasando”.

En el primer episodio, Hart recuerda partes de su infancia: creció en una gran granja de cebollas en Idaho.

Cuando era niña, solía escuchar voces. “Era como tener un montón de compañeros para jugar en tu cabeza”, dice ella en el programa.

Su madre, Christena, señala que Hart era una estudiante heterosexual, atlética y activa.

Pero de repente, algo no estaba bien. “No sabía qué era”, dice Christena, “No sabía cómo manejarlo, tenía miedo”.

Para cuando Hart estaba en la escuela secundaria, las discusiones y conversaciones en su cabeza la estaban transformando.

“Tenía 17 años cuando comencé a recordar mi trauma, sobre todo abuso sexual. Pero muchos tipos diferentes de abuso”, dice Hart.

Hart no identifica quién abusó de ella durante la serie y se negó a discutirlo con DailyMail.

“A pesar de las cosas que he pasado, quiero respetar a todos los que me ayudaron a criarme y no quiero herir a nadie”. Me han lastimado y no quiero lastimar a nadie y sé que puede que no sea el punto de vista más saludable, pero ese es mi punto de vista, y no tengo ganas de decirle al mundo quién me lastimó, eso va a resolver nada”, dijo.

A medida que su matrimonio comienza a romperse y las voces en su cabeza empeoran, Hart dice en el programa que ella consideró el suicidio, pero que no pudo seguir adelante debido a sus hijos. Después de cuatro años de matrimonio, se divorció, obtuvo la custodia completa de sus hijos y volvió a Boise.

A los 24 años, comenzó a ir a terapia y hace unos tres años se le diagnosticó un trastorno de identidad disociativo o TID.

“Me golpeó como una tonelada de ladrillos”, dice ella en el show. “Es impactante y muy difícil de descubrir”.

Comenzó a investigar el trastorno, escribió sobre él y apareció en un podcast.

Además de abordar el estigma en torno a las personas que viven con enfermedades mentales, Hart dijo que quería crear conciencia sobre el abuso infantil.

La representación que Hollywood ha hecho del trastorno se ha sumado a la percepción de que las personas con TID son peligrosas. El ejemplo más reciente es la película de 2016, ‘Split’, en la que el personaje principal tiene un trastorno de identidad disociativo y secuestra a tres adolescentes.

“No es lo que somos”, dice Hart durante el show.

El Dr. Christopher Waters, el psicólogo clínico que trata a Hart en el programa y continúa haciéndolo, señala que para algunos, el trastorno es un diagnóstico controvertido y que algunos piensan que la persona está “actuando” o “tratando de obtener mucha atención”.

“Este es un trastorno mental que se ha observado durante cientos de años”.

A finales de la década de 1990, el Dr. Spiegel ayudó a cambiar el nombre de DID, que antes se conocía como trastorno de personalidad múltiple, en el Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.

Ella dijo que el Hanson, el director, y el médico de la organización revisaron los episodios de cualquier cosa que contribuyera al estigma o los estereotipos sobre el trastorno y a la recuperación de Hart.

“Pienso que pudimos, de la mejor manera posible, captar cómo es que alguien viva diariamente con un trastorno”, dijo Hanson.

“Sus partes estaban en conflicto por eso, no todos lo aceptaron y algunas de las partes no salieron con nosotros porque no querían ser parte de eso”.

Hart dijo que probablemente la parte más difícil de la filmación era estar rodeada de personas constantemente, porque normalmente no puede relacionarse con los demás.

Desde que se emitió el programa, recibió muchos mensajes de personas que tienen el trastorno u otros problemas de salud mental.

“Es increíblemente poderoso escuchar todas estas historias y también es triste porque hay muchos abusos en el mundo”, dijo.

Hart dijo que sus hijos no han visto el programa y no lo verán. Durante la serie, ella les explica que su madre tiene un “cerebro único”. Justo antes de que se transmitiera, los dos niños se reunieron con su terapeuta, el doctor Waters, y dijo que tienen una mejor comprensión al respecto, pero que no se discute a un nivel de adultos.

“Aunque DID es algo difícil de entender para la gente”, dijo. “Siento que esto se ha hecho de una manera tan hermosa que espero que la gente sea receptiva”.