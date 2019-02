Caiga Quién Caiga: La guerra que vive Venezuela, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Venezuela es desde enero un campo de batalla. La actual administración de Donald Trump ha mostrado un interés inusitado, como nunca antes ningún Presidente de Estados Unidos lo había hecho. Estamos claros, en política, como la vida en general, nada es gratuito. Trump se prepara para enfrentarse a una fuerte campaña en el año 2020. No ser reelecto, en un hombre sobre el que no tenemos certeza de sus reales intenciones, es impensable. Él hará todo lo posible para lograrlo. Si alguna cosa lo mueve, es hacer historia. Ya más dinero no necesita. Menos a su edad, pues tampoco es mucho el tiempo para disfrutarlo. Mujeres o amor, ha tenido. Las más bellas del planeta y su esposa actual, parafraseando a Ramos Allup, morirá de cualquier cosa, menos de fea.

Su propósito es distinto. Siempre he dicho: Él no es un político tradicional. Es sui generis. Sus motivaciones pueden rayar incluso en lo demencial. A los latinos, agobiados por el fracaso del socialismo, de la corrupción, de la miseria, poco importan sus motivaciones. Yo mismo como venezolano, jamás pensé estar agradecido con alguien contrario a varios de mis valores.

Y es que, quién nos libere de la tragedia socialista, comunista y dictatorial del chavismo, de Maduro, definitivamente ganará el reconocimiento eterno del venezolano. Un país retrocedido al siglo XVIII, lleno de enfermedades y fracasos, no tiene otra opción: Héroe, casi Libertador, si logra acabar con los peores 20 años de nuestra historia. Son las travesuras del destino.

Si en Estados Unidos, lo quieren o no, lo hace bien o no, ese no es nuestro asunto.

Florida electoralmente hablando, ha decidido la suerte política de esta gran nación varias veces. La colonia hispana de mayor crecimiento es la venezolana. La población latina con derecho a voto en Estados Unidos, no es significativa. Ni siquiera la más importante. Sin embargo, es una votación leal, consecuente y constante, con quién ayude a su nación.

A mi juicio, Donald Trump tiene declarada una Guerra, estratégica, electoral. Empezar a limpiar el “patio trasero”, como suele decirlo la izquierda retrógada y atorrante, muy habladora contra el imperio “gringo”, sumisa y callada ante la tiranía Castro cubana, es vital en su ajedrez. Empezará con Venezuela. Luego Nicaragua y la joya de la corona: CUBA. Imaginen. Liberar al continente de la peor plaga política: El Castro comunismo. No pudieron los grandes Presidentes de USA: Kenneddy, Bush, Clinton, Obama, Reagan y lo va a hacer el menos parecido a un “Presidente”. Absolutamente paradójico. Eso desde ya, le asegura un puesto en la historia. Los castros han destruido el continente plagándolo de guerrilla y de narcotráfico desde hace 60 años.

Sus últimos discursos, hablan claramente de los planes de Donald Trump. Nicolás respondió calificando el discurso de Trump “como casi de estilo nazi” y aseguró que el ejército venezolano se mantendrá unido. “Nos quieren imponer como un modelo colonial, o pensamos como Donald Trump y como los gringos, o no somos nada. Nos quieren esclavizar, esa es la verdad”. También hizo un llamado al mundo, exigiendo el “cese inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales aplicadas en su contra”. Nadie de mucha importancia ha respondido su llamado, salvo Rusia, por intereses obvios, generándole a Putin críticas fuertes a lo interno, por comprometer el pago de deudas, ante una eventual y muy probable salida del Dictador Maduro. China más inteligente, secretamente se reúne con el Presidente Guaido, reconocido por EU y las naciones más grandes y poderosas, como el legítimo mandatario.

Maduro solo debe aceptar la ayuda humanitaria. El no habla de eso, sino de “intervención militar”. Tampoco se inclina por convocar a un nuevo proceso electoral, bajo condiciones de auténtica legalidad e imparcialidad. Evidentemente, sabe que él sería inexorablemente derrotado.

Maduro ha escogido el camino de su salida. Un solo precedente lo ayuda, el de Siria. El de Noriega en Panamá, Hussein en Irak, Milosevic en Yugoslavia, Gadhafi en Libia, entre otros, revientan en su cabeza. ¿Terminará igual? Solo un hombre lo sabe: Donald Trump.

Así es este negocio político. Nada es igual a nada y un hecho no necesariamente se repite igual a otro. Estamos en espera. A la expectativa.

¿HABRA ENFRENTAMIENTO MILITAR?

No podemos asegurar que habrá combates, solo el propio Donald lo sabe. Sí puedo informarles lo siguiente: 1) Movilización de tropas. Fuerzas tácticas de Panamá a Colombia. Llegan hasta en aerodesplazadores. 2) En Cúcuta, observamos helicópteros en formación masiva. También en Barranquilla. 3) Colombia traslada blindados ligeros para la zona limítrofe. 4) El vecino país, también señala situación de desastre en el norte de Santander. 5) Se mantienen los BM90 Smertch de Venezuela en la frontera, BTR80 también se movilizan en Táchira. 6) Se especula de una orden a alguien en Punto Fijo, para atacar una sede en Aruba. No hubo apoyo interno para ejecutar la orden 7) Brasil arrima tropas de infantería a su frontera. 8) En Aruba se observa movilización de barcazas LCT y blindados anfibios de baja gama. 9) Días atrás explotó una sub estación en Puerto La Cruz y también una instalación en el Criogénico de José. 10) Sky news destaca los entrenamientos helitácticos en Los Ángeles. 11) Traslado de cañones Oto Melara en Táchira y Zulia. 12) Presencia masiva de FAES y colectivos, con Freddy Bernal en la frontera y extrañamente ¿Por qué no un militar de carrera? 13) Flota de combate británica ingresa a Aruba 14) Se moviliza portaaviones hacia el Caribe y precisamente los de nueva generación tecnológica 15) Miraflores despliega francotiradores en las azoteas aledañas y hace una semana les quitaron el servicio eléctrico en plena cadena de Maduro 16) Movimiento masivo de avionetas y helicópteros en La Carlota. 17) Movilización de irregulares en Junquito. 18) CNN envía a José Levy, el mejor corresponsal de guerra, a Colombia. ¿Sospechoso? 19) US Marine Corp hace primer contacto pacífico en la frontera con la GN. 20) La marcha de comandos en Cúcuta en una especie de celebración local, aún sin mucha explicación.

Saque usted sus propias conclusiones. Ojalá se trate de un juego más sicológico que con posibilidades de enfrentamiento. En cualquier lugar del mundo si esto ocurre, la conclusión sería una sola. Por cierto, se amplió la geografía de entrada de la ayuda humanitaria y posiblemente se incorpore Maicao, población cercana a la frontera venezolana, por el estado Zulia.

GUERRA Y PAZ

“Si vis pacem, para bellum” es una máxima romana que significa “si quieres la paz prepárate para la guerra”. Aparece literalmente en el tratado De lo militar, de Publio Flavio Vegecio, autor relativamente desconocido, quien además de este libro dejó un tratado de veterinaria.

Generalmente, la máxima tiene dos interpretaciones. La primera: Una sociedad deseosa de la paz, debe poseer suficiente fuerza militar, capaz de disuadir a sus vecinos y enemigos potenciales. La segunda: Si hay confrontación militar (no es el caso pero igual lo citamos), el país debe fortalecer su estructura o aparato militar, para convencer a su enemigo de una negociación y no de una confrontación.

LO QUE SE DICE

USA En medios políticos se habla de un cambio eminente en Venezuela. Pudiera darse incluso bajo escenarios no previstos. Es decir, la salida de Maduro, no necesariamente implica el fin del régimen, este último conserva un nivel de maniobra. Un sector militar y político hace esfuerzos. Por ello los comentarios en torno a esto: “…miembros de la agencia de inteligencia del régimen están discutiendo sobre la posibilidad de arrestar a dos miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas: el almirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, comandante de la Armada, y el mayor general Jesús Suárez Chourio, comandante del Ejército. El tema se discutió el sábado, 16 de febrero, durante una reunión que tuvo lugar en la noche en las oficinas del jefe de la agencia de contrainteligencia militar (DGCIM). La reunión incluyó, entre otros, al general Iván Hernández Dala, jefe de la DGICM; El general Manuel Cristopher Figuera, jefe de la agencia de inteligencia civil (SEBIN); El general Domingo Hernández Lares, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) para la Región Central; El general Rafael Marrero Blanco, subdirector de DGCIM, y otro general en representación del Ministro de Defensa”. LO CIERTO sin fanatismos, es que cualquier cosa lograda en Venezuela, quitando a Maduro, es un avance, aunque no la solución y transformación definitiva.

JVR La momia sigue viva, quiere mutar. Dentro de las designaciones hechas para EUROPA un fósil político, de la misma región que otro, acaba de ser nombrado representante. Costó, pues Julio Borges no lo quería. El designado es padre de un personaje que recientemente “legalizo” un partido, gracias a JVR, sin tener votos y de una manera muy peculiar. En la oposición hay también una lucha a cuchillo, de la cual nos ocuparemos después. Donald Trump hablo claro: No quiere SOCIALISTAS. Oído VP, AD, UNT, ABP, COPEI, PJ, ni social demócratas ni socialcristianos. Lo dije hace muchos meses: Smolansky es el elegido (más de un año entrenándose en Washington), María Corina no desagrada y es otra alternativa. Guaido POR AHORA. Tiene muchas carencias y muy mala esquina y lo peor, solo ve por unos anteojos. Saliendo de uno, entramos por el otro, hasta lograr el definitivo, dijo una Agencia de Inteligencia de los ESTADOS UNIDOS.

EFECTOS MILITARES Como consecuencia de los rumores, en una reunión en Fuerte Tiuna, no dejaron entrar a ningún general no comprometido con los convocantes. Tuvieron que estacionar en el IPSFA, pasar por un detector de metales y montados en un autobús, los llevaron al MINDEFENSA sin teléfonos, sin armas. Maduro las tiene al cuello.

PAPA DURO Representantes de Maduro, no salen del lobby del Vaticano, pidiendo reunirse con el Jefe de Estado el Papa Francisco. Este se niega y según información de un alto funcionario de la Secretaría de Estado, no los atenderá ni hará nada por él. A mi juicio, lo hecho es suficiente. Por el bien de la imagen, calladito se ve mejor.

CIERRE DE FRONTERAS Es en toda Venezuela y no solo en Falcón, o no solo con las islas.

AIR FRANCE Reduce y casi elimina la totalidad de vuelos hacía Venezuela. Igual actuaran otras líneas.

EL ZULIA ahora si es verdad, que muere. Más de 40 días sin agua en el 70% de los sectores, casi el 100% no recibe electricidad fluida las 24 horas. Medicinas, alimentos y servicio en clínicas en dólares.

MI OPINIÓN Quizá este viernes tampoco sea el fin, empero, es indetenible el CAMBIO. Maduro y el chavismo, ya no establecen la agenda. No obstante, CUIDADO, puede haber sorpresas. No niego que no creo en salidas violentas, ni en guerra. Ojalá sea la vía democrática. Yo quiero sacar a los actuales con votos. Sería un placer trabajar para esa derrota, con otro CNE, otros observadores y otro Plan República, y sin Maduro gobernando.

En vivo y directo De lunes a viernes 6am (5:30 a veces) por spreaker.com. Luego diferido en YouTube por los canales: Entrevistas noticias y deportes y Caigaquiencaigacqctv y RECUERDA a las 7:30 hora Miami 6:30 Hora Central USA y 8:30 Hora Venezuela, por www.gustosaradio.com Sígueme por twitter, Instagram y periscope como @Angelmonagas