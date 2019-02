“La gente ha perdido el miedo”: Lo que dijo Marco Rubio sobre acción de la GNB en la ARC

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador por Florida de los Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció este jueves a través de su cuenta en la red social Twitter sobre la acción de un GNB, de intentar tomar una gandola que transitaba por la Autopista Regional del Centro (ARC) con la finalidad de obstruir el paso de la caravana por la ayuda humanitaria con dirección a Cúcuta.

lapatilla.com

En tal sentido, Rubio reseñó parte de la situación, expresando que “la gente ha perdido el miedo”.

“El coronel de la Guardia Nacional intenta tomar las llaves de un camión que se dirige a la frontera para recoger la ayuda Venezuela. Pero la gente está desesperada y ha perdido todo el miedo. Vea lo que sucede en el vídeo adjunto”, dijo.

Asimismo, destacó que “por el bien de su país es hora de que los líderes militares terminen con el apoyo a Maduro.

National Guard Colonel tries to take keys from a truck heading to border to pick up aid for #Venezuela. But people are desperate & have lost all fear. Watch what happens in video attached.

For the sake of their country it is time to military leaders to end support for #Maduro. https://t.co/JRWXQuKz6Z

— Marco Rubio (@marcorubio) February 21, 2019