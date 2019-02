Marco Rubio dice que espera más acciones como la de Hugo Carvajal en las próximas horas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Senador por Florida de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció en su cuenta en la red social Twitter, luego de que el ex militar chavista, Hugo Carvajal, reconociera a Juan Guaidó como presidente encargado y solicitara el ingreso de la ayuda humanitaria, señalando que espera más acciones como estas en las horas venideras.

lapatilla.com

“Los mejores leales al régimen, general retirado y ex jefe de inteligencia militar, Venezuela acaban de romper públicamente con el régimen y reconoció a Juan Guaidó como Presidente interino legítimo”, dijo.

Asimismo, destacó que se espera “más de esto en las horas y días venideras”, expresó.

Top #Maduro regime loyalists, retired general & former head military intelligence in #Venezuela has just publicly broken with the regime & recognized @jguaido as legitimate interim President.

Expect more of this in the hours & days to come….. https://t.co/Qc3LY57Jlg

— Marco Rubio (@marcorubio) February 21, 2019