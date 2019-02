Marco Rubio expone las preocupaciones de Diosdado en los últimos días

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano del estado de Florida (EEUU), Marco Rubio, comentó en Twitter que, a juzgar por las recientes declaraciones de Diosdado Cabello, existe algo que le preocupa mucho.

“Diosdado Cabello ha pasado los últimos dos días diciéndole a las personas que no crean en los ‘rumores’ y que emitan advertencias a aquellos que piensan cometer ‘traición’ o que tienen dudas”, expresó Rubio en su cuenta de Twitter en referencia a los innumerables llamados del constituyentista a mantener un estado de alerta en las Fuerzas Armadas.

“Él está preocupado por algo…”, reiteró el senador estadounidense.

Rubio hizo el comentario tras etiquetar una publicación de Cabello que reza: “El que piensa en traicionar a este pueblo no tiene pasado ni raíces. La revolución no la defienden los tibios”.

Además de las diversas deserciones de oficiales en el exterior, distintas fuentes, incluyendo voceros del gobierno de Donald Trump, aseguran que militares venezolanos mantienen comunicación con el presidente encargado Juan Guaidó.

Drug trafficker @dcabellor has spent the last two days telling people not to believe “rumors” & issuing warnings to those thinking of committing “treason” or who are having “doubts”.

He is worried about something…….. https://t.co/XjsCP5QIwI

— Marco Rubio (@marcorubio) February 21, 2019