Con elegancia y DEMOCRACIA, Vecchio desmontó el último showcito de Code Pink (VIDEO)

Medea Benjamin y Ariel Gold, miembros del movimiento Code Pink irrumpieron en la rueda de prensa del embajador de Venezuela en los Estado Unidos, Carlos Vecchio sobre el desmantelamiento de la embajadas venezolanas por parte del régimen de Maduro.

lapatilla.com

Code Pink se ha infiltrado incluso de las sesiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la crisis humanitaria en Venezuela para asegura que la transición pacifica encabezada por Juan Guaidó es un golpe de estado.

En esta oportunidad, Vecchio detuvo a los agentes de seguridad y permitió que las activistas expresaran su opinión en sana paz.

Al finalizar, la declaración de Medea Benjamin, Vecchio estrechó sus manos y aclaró “Ustedes están aquí para expresar sus ideas y eso está bien”.

BREAKING: @medeabenjamin and @ArielElyseGold just disrupted Carlos Vecchio, illegitimate Venezuelan “president” Juan Guaido’s envoy to the US. The US is facilitating a coup that may very well lead to a civil war. We say: no coup, no civil war, no imperialism! #HandsOffVenezuela pic.twitter.com/P64OvPW8sY

— CODEPINK (@codepink) 21 de febrero de 2019