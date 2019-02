Me lo dijo un pajarito | Ul-ti-má-tum, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

“¿Cómo se van a ir?”… El canciller del gobierno usurpador esta semana estuvo en Estados Unidos y desde allí, en perfecto inglés y correcto español dijo que se estaba conformando un grupo de apoyo y ayuda a Venezuela, a la Venezuela que ellos representan. Maduro desde aquí, dijo que Arreaza había sostenido reuniones con los representantes de Trump, es decir, reveló las conversaciones, las negociaciones. Y esto lo hicieron en un intento desesperado a mi juicio, de dejar cómo unos tontos al equipo de Juan Guaidó, de hacer ver que los gringos no sólo están con Guaidó sino también con ellos, que Estados Unidos no sólo habla con la oposición sino también con ellos, lo que no es mentira. Arreaza lo que no dijo y Maduro no mencionó es que esta reunión que se dio en terreno de los Estados Unidos y no en Venezuela, fue controlada todo el tiempo por los gringos. Detallito insignificante que ni Arreaza ni Maduro dieron a conocer fue que a cada petición hecha por Arreaza para la familia Maduro y la familia Chávez, Estados Unidos dijo no y Estados Unidos lo único que quería saber de Arreaza era: “¿Cómo se van a ir?”. La reunión existió, la disposición de Estados Unidos a dialogar está pero ya no en los términos que el oficialismo desea, no a la medida de los deseos rojos. Con este “¿Cómo se van a ir?” fue que regresó Arreaza a Venezuela. Con este “¿Cómo se van a ir?” es que uno comienza a entender los actos y palabras de los últimos días de los usurpadores. Uno comprende que en el fondo ellos perdieron y ahora sí no sólo lo saben sino que están plenamente conscientes de eso: “¿Cómo se van a ir?”

¿Hay escapatoria?… Los maduristas, chavistas y oficialistas de alto nivel perdieron mucho tiempo y con él, oportunidades también. Desestimaron la presión internacional, confiaron que el proletariado jamás los abandonaría y creyeron que tendrían para siempre la lealtad de sus socios comerciales; se equivocaron. Hoy sería México una opción para el exilio y por poco tiempo. China y Rusia, al igual que otros países del mundo, están pensando primero en sí mismos que en sus amigos rojos rojitos; el temor a las sanciones internacionales ganó, el temor a no contar con garantías para cobrar las deudas pendientes pudo más, deudas que sólo ellos, los oficialistas que hoy usurpan el poder, Chinos y Rusos saben en realidad de cuánto es. Hay salidas porque siempre las hay, sólo que unas son más abruptas, traumáticas y difíciles que otras. Las puertas se cierran a los oficialistas; hoy el mundo los rechaza, han quedado al descubierto por sus maldades y crueldades, por sus miserables actos y a nadie le gusta la foto con los malos.

Se hundieron ellos mismos… Y es que de acuerdo a las más recientes informaciones que los pájaros capitalinos cercanos a Guaidó nos hacen llegar, el lapso de la espera que se dio a los usurpadores para hacer un pacto para que dejen la usurpación está a punto de culminar. Pero lo peor que hicieron no ha sido desperdiciar las oportunidades que les brindaron una y otra vez para irse por la puerta grande y con condiciones y garantías aceptables sino hacer una foto; sí, una foto. Ante el mundo y en medio del peor momento que están viviendo como tiranos, los creadores de la neodictadura moderna mataron a la gallina de los huevos de oro, se tomaron una foto sonriendo mientras exhibiendo la cabeza de gallina destilando sangre sobre el cuerpo sin vida desplumado salvajemente. Poner no uno, sino tres containers en el Puente de Tienditas para impedir la entrada de la Ayuda Humanitaria y ufanarse de ello fue lo peor que hicieron. Los dejó ante el mundo como unos bárbaros que no merecen perdón porque ni en las guerras más despiadadas del mundo se ha impedido la entrada de ayuda como medicinas y comida. El autor intelectual de esa foto hay que felicitarlo porque es el asesino de la revolución. Esto los mató, bueno, se mataron ellos mismos. Al número dos del chavismo nadie lo nombra, tampoco a los hermanos Rodríguez, El Aisami, Carreño y a Maduro menos. Preste atención para que vean que nadie habla de ellos, Estados Unidos sólo le habla a los militares y por ende, sólo le habla a Padrino López por lo que infiero que sólo a él le están dando chance, le sirvieron una nueva oportunidad que si no la agarra, la pudiera agarrar otro General. Hoy, con responsabilidad, les digo que los demás miembros del oficialismo ya deben conocer su destino. Sólo los Generales deciden y con tropas cada día más fallas porque cada día hay menos soldados el tiempo corre. Debemos tener claro que el mensaje del oficialismo apunta hacia que Venezuela será atacada como en el pasado se hacían los ataques internacionales y en este nuevo lustro de la humanidad las guerras no son convencionales. Así como entraron los cubanos también entrarán los equipos élites que van a atacar a las células terroristas que están en el país gracias a que Chávez les abrió la puerta. Todas esas maniobras militares que hacen los oficialistas y que transmiten en la televisión y redes sociales sólo buscan alimentar la idea de una invasión despiadada en la población que aún tienen afecta, pero las guerras de la actualidad son ataques puntuales y directos en los que hay un control extremo para que no hayan sino las pérdidas objetivo. Si los militares este 23 se meten con la gente, en la Comunidad Internacional reaccionarán. No lo dudo. Y para quienes piensan que el Presidente Trump es sólo un bocón, me permito hacerles ver que Trump aspira la reelección. Él va a pasar de las palabras a la acción en algún momento. Venezuela se ha vuelto punto de honor para Trump porque será su trofeo a mostrar ante su pueblo y el mundo, será su trofeo de fuerza y acción.

Por eso ¡Ya Casi!… La ayuda humanitaria entra hoy viernes, sin duda alguna va a entrar. El oficialismo ha quedado en una encrucijada que le impide evitar su entrada y si lo hace, le va peor. Pájaros de muy alto vuelo me cantan, hoy jueves 21 de febrero a las 8 y 56 de la noche que se escribe este comentario que la misma entrará sin el apoyo militar nuestro. El pájaro cantor me dice textualmente que “los militares son indescifrables” y con esto yo infiero que ese silencio de los botas negras se debe a que cómo no pueden hacer nada para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria, tampoco harán bulla para no dejar al descubierto que están parapléjicos frente a esta situación. El ingreso de la ayuda humanitaria será a mi parecer, la mayor derrota pública de este régimen despiadado. Que en las mesas de los venezolanos pobres que antes era su base popular de poder y que hoy se les voltearon, se comparen los productos internacionales con los de la caja CLAP nuestra gente no dudará más. Verá que nunca hubo bloqueo, que siempre ha sido el Gobierno quien nos bloqueó y aisló. Que jamás hubo restricciones, las restricciones sólo las puso el Gobierno y nos mintió diciendo que fue el mundo quien nos excluyó. Cuando la ayuda humanitaria comience a llegar a nuestro pueblo, la careta se le terminará de cae al régimen.

Los militares… también están cercados. Saben que los que les quedan es reconocer a Guaidó.

Tremendo salto… El Pollo Carvajal se volteó. Reconoció a Guaidó y no dudo que algo bien grande negoció con los gringos a cambio de traicionar a la revolución. Después de él, de seguro vienen más. A Maduro le debió haber dolido en el alma la millonada que pagó para rescatar “al pollo” cuando calló en Aruba y luego hizo un acto de recibimiento en el país digno de un héroe de la Patria para ufanarse de haber rescatado al mega súper revolucionario “pollo”. Este acto es a mi consideración, el ultimátum que la Comunidad Internacional les está dando a los militares venezolanos. No nos extrañe un pronunciamiento conjunto de los verdes desconociendo a Maduro sin Padrino, sí, sin Padrino.

Pero no se equivoque… la ayuda humanitaria es para los más necesitados, no para quienes han podido surfear la crisis en Venezuela de cualquier manera sean rojos, azules o sin color. Por favor, no pierda el foco. La ayuda humanitaria es para hospitales, enfermos, y nuestra población más pobre y necesitada que cada día que pasa aumenta. Diferentes ONG serán los enlaces encargadas de entregar las ayudas de manera directa.

Recuerden… la primera tanda se irá en sal y agua porque hay mucha pero muchísima necesidad. Esto será como una gota de agua en el suelo cuarteado por la resequedad; no se verá. Así que le pido por favor, no vaya a empezar a decir que todo fue un engaño, no se una a la campaña de descrédito que ya tiene preparada el oficialismo contra la entrada de la ayuda humanitaria y recuerde que todo el plan es parte del plan principal; lograr que Maduro y su combo abandonen el poder y cese la usurpación. Esta primera entrega se estima que arrope entre alimentos y medicinas a unas 400 mil personas y si se logra que se ayude a más gente pues bueno, la mayor Gloria sea para Dios y para todos los ángeles que tiene en nuestro país pero esto es lo más importante que debemos entender todos. Con la entrada de la ayuda humanitaria no es que se van abastecer los supermercados ni las farmacias. Se va a atender de manera focalizada, los casos que están ya registrados como prioritarios.

Mientras tanto… Maduro anuncia el cierre de la frontera con Brasil hoy jueves 21 de febrero.

Costa Rica… La Embajadora designada por Juan Guaidó tomó la sede diplomática en Costa Rica con apoyo de un grupo de venezolanos que se dejaron de pendejadas y se apostaron a las puertas de la casa diplomática y le impidieron el acceso al grupo diplomático de la usurpación. Más allá de discurrir si esto fue correcto o no, o si es ilegal o no, el hecho dejó al descubierto un detalle que este régimen ha mantenido en secreto y se trata de los lapsos de desalojo que los países que han reconocido a Juan Guaidó como Presidente le han dado a las misiones diplomáticas que representan al régimen socialista de Maduro. Es decir, los diplomáticos del gobierno bolivariano tienen un lapso para abandonar las sedes consulares y para abandonar los países toda vez que los países receptores hayan recibido las cartas de los embajadores de Guaidó. ¡Vamos bien, muy bien!

Estemos pilas… Una recomendación que hago porque los venezolanos hemos dejado de ser tontos es que confrontemos con respeto y sin pena a quienes se están encargando de la ayuda humanitaria. Miremos muy bien sus condiciones y síganlos de ser necesarios para que no la desvíen, para que de repente el que andaba a pie no lo veamos en carro o mudado a una mansión porque ya está bueno que los ciudadanos dejemos de ser vigías de los asuntos públicos que nos conciernen de manera directa e inmediata. ¡Tomemos el control, seamos protagonistas! Tanto dentro como fuera, no tenga miedo de preguntarle a los que están dentro y fuera del país diciendo que son nuestros representantes en la recolección de dinero y de otros productos para la ayuda humanitaria, el destino del dinero porque esa plata es en dólares y euros.

La frase… “como llovido del cielo nos cayó Juan Guaidó”, Padre Ugalde.

Mientras tanto… Guaidó encabeza una caravana que salió desde Caracas hacia Cúcuta que ha sido obstaculizada por parte de la Guardia y el Ejército que aún responde al régimen de Maduro. Con camiones han estado bloqueando el paso desde Caracas a Táchira. Los diputados que acompañan la caravana denuncian agresiones físicas por parte de los funcionarios militares. Muchos lograron evadir los cercos y como sea, hoy estarán en Cúcuta y entrarán con la ayuda el sábado.

Maracaibo en caos… Sin agua, sin electricidad, sin dinero en efectivo, sin transporte público ni formal o informal, sin seguridad, en la propia anomia social está la capital zuliana. Cuántas ansias hay en la población de salir de estos pésimos gobernantes que jamás debieron llegar al poder. Vivir en Maracaibo se ha convertido en una odisea extrema de sobrevivencia y aunque en mi amado lar hay adeptos al oficialismo que se ríen cuando se habla de los graves problemas padecemos y siguen defendiendo lo indefendible y hablan de que van a dar la vida por la revolución, ellos también padecen los mismos tormentos. Lamentablemente siguen ciegos, diciendo que todo es culpa del Imperio, de Trump, de los intolerantes y son quienes juran que la revolución no caerá y que podrán contra la mayoría que quiere el cambio mientras siguen alcahueteando las fallas que sólo son responsabilidad de la ineficiencia gubernamental a cambio de cualquier migaja que les da la política roja.

Por cierto… Me contactan desde el CICPC Zulia y me dicen que en este cuerpo los funcionarios tienen los dedos cruzados para que entre la ayuda humanitaria. ¿Por qué será?

Con anteojos… Siempre les he dicho lo que creo es la verdad y en esta oportunidad vamos muy bien pero nuestros adversarios aún no están fuera del poder. Ya los rojos están unidos y saben cuál es su posición en la batalla por resistir y sobrevivir. Están dispuestos a todo y con esto no me atrevo a decir que todos están dispuesto a todo, pero sí muchos de ellos porque de eso depende su existencia y la de los suyos. El tiempo de las negociones a favor de los rojos expira y por eso ahora para ellos es todo o nada. De allí que algunos funcionarios militares se peguen un tiro y otros griten que tendrán que pasar por encima de los cadáveres del Alto Mando Militar antes que Maduro entregue el poder que usurpa. Van a dar la pelea y tal vez esa pelea sea dura como tal vez sea sencilla pero de brazos cruzados no se van a quedar. Allí tienen pues un ejemplo: las declaraciones de algunos actores o supuestos actores de la oposición como Stalin González en las que exhorta a que en el proceso de transición esté presente el oficialismo, que el PSUV pueda seguir postulando candidatos como el mismo Maduro son parte de esos pulseos que hacen los rojos para aferrarse a la vida pública, política y a la vida misma. Recuerden que ya somos más conscientes y no podemos dejar de señalar los riesgos que se pueden correr en una eventual “declaración de paz” de “convivencia” con quienes tanto daño nos han hecho y quienes los han ayudado a cambios de prebendas y favores particulares.

¿Por qué Estados Unidos?… Una de las preguntas que me nació luego de conocer el “¿Cómo se van a ir?” que los gringos le pusieron sobre la mesa a los oficialistas, fue la de por qué Arreaza pidió asilo para ellos en el tan despreciado y odiado y malo y perverso y cruel Estados Unidos. ¿Por qué no Cuba, Rusia, China, Nicaragua, Ecuador, por qué? La respuesta me la da el amigo Jorge Botti en un tuit que publicó hace días en su cuenta @jbotti1: “Paradójicamente, el lugar preferido para negociar y quedarse, de parte de militares y civiles afines al régimen, es EEUU. La razón?… Saben que allí hay un Estado de Derecho que otorgará garantías por su información. Ni Turquía, ni Rusia, ni Cuba, ni México dan esa seguridad”. Entonces entendí que el asunto es que los rojos no han logrado ninguna garantía de nadie a cambio de ser “sapos” de sus socios.

Se siente el desespero… El economista Luís Oliveros, escribe en su cuenta Twitter: “Están llegando medicinas desde Rusia. Van a entregar 20.000 cajas de CLAP a niños en Cúcuta. Viene una guerra de minitecas en la frontera. Están vendiendo euros en efectivo en los bancos. No lleva un mes y miren todo lo que ha hecho @jguaido”. Guaidó marca la agenda del Gobierno, ¡bravo!.

Y el concierto… para mí es parte de la tragicomedia que vivimos, los dos conciertos, tanto el que se va a hacer en Tienditas como el que se iba a hacer en Cúcuta porque este jueves 21 el régimen de Maduro cambió de lugar y se realizará a 300 metros de Tienditas por tres días, son parte de un show innecesario. Respeto mucho a quienes aplauden y alaban el concierto “opositor” pero eso para mí fue lo que dio pie al show que está montando el oficialismo, ah, que el show sirve para demostrar que en el gobierno usurpador sí hay real, que cajas de Clap también hay y otras menudencias; que dejan al descubierto que estos usurpadores son malos de maldad y sólo ellos son responsables de nuestras desgracias, sí, lo hace. Pero el concierto cuando nuestra gente expira el último aliento en sus casas por la miseria y el hambre me parece bizarro. Creo que siempre la música será un gran poder pero crep que el concierto se pudo hacer cuando se lograra la salida de los usurpadores y que este fuera un concierto por la Libertad cuyos fondos sirvieran para la reconstrucción del país.

Por cierto… Pocos o ningún artista de factura ha confirmado el oficialismo. Aquellos artistas que hicieron cola siempre para presentarse a la orden del gobierno usurpador, en esta oportunidad se han enfermado, han dicho que están fuera del país o que tienen la agenda copada para ese día. ¿Raro verdad? Como dijo mi amigo y hermano Javier Parra: “a Jorge Rodríguez le están saliendo mal todas las cosas últimamente”. Pero como que la mala racha es de familia porque a la hermana del Psiquiatra tampoco le están saliendo las cosas. Dicen en la página de mi colega Nelson Bocaranda, que Delcy Eloína solicitó a los empresarios privados “aliados” una reunión para una mesa de trabajo y le dijeron que NO con el argumento indiscutible de que todo lo que han prometido como Gobierno para el sector productivo lo han incumplido. ¡Qué triste cuando los amigos te dan la espalda en los momentos cuando más se necesita!

Mientras tanto… están montando una tarima en La Guajira, en la frontera de Paraguachón para un posible concierto. Los locales denuncian que están prometiendo regalar medicinas y una caja Clap a quienes asistan a la actividad de Paraguachón. ¡Si esto no es desespero se parece bastante!

5 años… en este 2019 se cumplirán cinco años de las muertes de nuestros mártires. Nuestro mejor homenaje es seguir apoyando a Juan Guaidó. No los olvidemos nunca. ¡Pronto seremos libres!

Y botaron a los eurodiputados… Otro agravante más y de alto calibre pues los diputados han pedido suspendan visas y expulsen a los funcionarios de Maduro de la Unión Europea. ¡Grave!

Mientras tanto… Delcy Rodríguez, anuncia que van a revisar todas las relaciones con los países que participan en el ingreso de ayuda humanitaria. No sé porque siento que en cualquier momento saldrán sin ropa en la televisión porque en el oficialismo gritan y nadie les presta atención.

Golpes en el Metro… Esta semana ha sido de antología en el Metro de Maracaibo. Resulta que el 17 de febrero un grupo de “Las Comunas”, es decir, de la gente de la súper revolucionaria y leal Anny Higgins, les impidieron entrar al Metro de Maracaibo a cumplir con sus funciones. “El pueblo” iba a recibir una patriótica capacitación que se suponía estaba, previamente planificada, pero en las puertas les impidieron ingresar y allí comenzaron los dimes y diretes de parte y parte pues nadie se quedó callado. Con sus gorras, sus franelas, sus consignas y su fervoroso sentimiento revolucionario, “el pueblo” de “Las Comunas” fue vencido por las nuevas directrices de la nueva directiva del Metro de Maracaibo que llegó despreciando no sólo a las organizaciones de base, leales, fieles y rodilla en tierra con la revolución sino también a los trabajadores. El viernes de la semana pasada, la nueva administración del Metro debió entregar las cajas de Clap a todos los trabajadores pero estas no llegaron. ¿Se llevarán las cajas de Metro de Maracaibo a Cúcuta? ¡Ni idea! Lo cierto es los atropellados hoy por la nueva directiva de esta empresa socialista, dicen que la gente de Arias y Colmenares entró a Metro y están barriendo a los leales del recién destituido presidente Silvestre Villalobos, es decir, la gente de Omar Prieto, a lo que respondí que no creo porque Moisés, el nuevo presidente, no es santo de la devoción ni de Arias ni de Colmenares. Dudo que Moisés esté al servicio de Arias o Colmenares. Aquí lo único cierto es que los golpes políticos en Metro comenzaron y hay que estar atentos porque la nueva directiva se está llevando a todo el mundo por delante y sin consideración. Según me contaron, la gente de confianza que entró con Villalobos va para afuera toda, sin importar que fuera leal a Arias en el pasado. Esto es una pena porque cada uno de estos líderes políticos ha servido de esbirros del régimen, fueron útiles o tontos útiles de la revolución y los revolucionarios en el poder y hoy todo indica que pasarán a ser desechos de la mutilación que las guerras entre bandas socialistas protagonizan por no perder espacios. En el Metro inició la jornada de desperdicios a botar y esto es verdaderamente alarmante, porque a estos leales cuadros de la revolución, la revolución ya no los quiere y en la nueva Venezuela nadie olvidará que ellos fueron quienes sostuvieron, mantuvieron y defendieron a este nefasto y malvado régimen, fueron los sirvientes de la crueldad a cambio de unas migajas políticas.

Eso sí será un problema… Hay cosas que no se pueden controlar. Yo temo que una de esas sea el odio popular. ¿Cómo se va a evitar, cuando se acabe la usurpación, que entre vecinos por ejemplo, no se le haga escrache a quienes representan a los horrores que padecemos? ¡De atención!

¡Hermoso!… Quiero destacar una foto que en cuanto vi me sacó una sonrisa por su significado y su representación. En una actividad política que se dio en Maracaibo esta semana, la política zuliana se hizo presente de manera fraterna, amable, cordial, coordinada y unitaria entre los miembros de los diferentes partidos. Por estos días se está cumpliendo con la agenda política de manera estricta, quienes están hoy haciendo y llevando la política en Maracaibo y en el Zulia están actuando tal y como lo indica y necesita el país, están cumpliendo el plan Guaidó y han logrado en muy poco tiempo, dejar atrás a quienes no entienden que figurando y siendo personalistas están haciendo mucho daño en este momento en el que exigimos nuevas caras y verdadero compromiso con Venezuela y no el protagonista pescueceo de los viejos políticos con sus despreciables viejas mañas. La política buena sí se puede hacer; la unidad sí es posible. ¿Tuvimos que vernos en el mayor de los riesgos y caer en la peor de las situaciones y ver el peor de los rostros de las miserias humanas y sociales? ¡Sí, pero lo logramos! Tuvimos que perder para poder entender. Ojalá que esta sinergia se mantenga y que veamos a la nueva generación de políticos zulianos ocupando muy pronto, los lugares que merecen para el mayor beneficio de nuestra sociedad. ¿Esperanzadora la foto, cierto?

No olvidemos… Trump nos es muy útil en este momento para nuestra coyuntura pero no es nuestro superman.

Deplorable… Las escuelas son sagradas. No son lugares para las armas. Este jueves en algunas escuelas de la red Fe y Alegría, llegaron militares venezolanos pidiendo las sedes para hacer entrenamientos militares con armas. Esto fue rechazado por el Padre Manuel Aristorena, quien envió un audio fijando posición frente a este acto de barbarie por parte del régimen de Maduro. Por favor, apoyemos a las escuelas de Fe y Alegría y no permitamos que sean utilizadas como centros de entrenamiento de la guerrilla uniformada que pretende asesinar al pueblo venezolano que busca introducir la ayuda humanitaria y va exigir este sábado en los cuarteles del país que no impidan la entrada de la misma.

Gracias Jairo… Falleció el poeta de la Virgen, Jairo Gil, el hombre de los versos amorosos, de la prosa dulce, de la inspiración maravillosa. Duele escribir este comentario porque Jairo entregó su vida a adorar a nuestra Reina Morena, a “La campeona de la salud”. Jairo Gil me dijo ten fe, y él siempre la tuvo. Estoy convencida que María del Rosario de Chiquinquirá lo vino a buscar en persona. Los zulianos, los marabinos, los venezolanos y todos los devotos de La Chinita nos quedamos con sus bellas letras que jamás morirán. Quiero agradecerte Jairo, por cada nota gloriosa que escribiste para nuestro amado lar y para nuestra Patrona y Madre Espiritual. Gracias Jairo Gil, gracias por tanto. ¡Dios te recibe feliz! Su foto es cortesía de Germán Ferrer.

Al cierre… Vamos bien y no lo duden. Esta imagen que deja ver a los civiles y diputados bajando por la ropa a un militar que se encaramó en un camión para quitarle las llaves al chofer e impedir que siguieran hacia Cúcuta en busca de la ayuda humanitaria es poderosa. La foto deja ver no sólo que impedir el tránsito de la caravana que salió desde Caracas en el túnel de La Cabrera en Carabobo fue un error porque el pueblo se les alzó y no se trata de que la gente se eche puño y patada con los militares, no, se trata que no hay militar que haga el primer disparo, es decir, el régimen está perdiendo la capacidad de represión de sus esbirros y esta es la mayor pérdida.

Nos leemos la semana que viene y con muy buenas y mejores noticias que las que tenemos hasta ahora.

¡Diosito me los bendiga!

Yrmana Almarza|@Yrmana