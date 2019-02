Pompeo: A petición de Guaidó, el segundo tramo de la ayuda humanitaria de EEUU ya está en Cúcuta (Foto)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, señaló que el segundo tramo de la ayuda humanitaria que enviaron desde el país norteamericano ya está en Cúcuta.

lapatilla.com

Pompeo compartió este viernes en su cuenta de Twitter parte de la llegada del nuevo cargamento siguiendo la petición hecha por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Además, indicó que la colaboración debe ingresar al país y ayudar a las personas más necesitadas.

“A petición de Juan Guaidó, el segundo tramo de la ayuda humanitaria de Estados Unidos aterrizó hoy (viernes) en Cúcuta. Esta ayuda debe permitirse entrar a Venezuela y llegar a las personas que lo necesiten”, escribió.

At @jguaido’s request, the second tranche of U.S. humanitarian aid landed in Cucuta today. This aid must be allowed to enter #Venezuela and reach people in need. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/E2NGNz4CfW

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 22 de febrero de 2019