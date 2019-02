Portavoz ruso desmiente a Maduro: Desconoce envío de ayuda humanitaria a Venezuela

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, aseguró no tener información sobre la supuesta ayuda humanitaria enviada por Rusia a Venezuela, desmintiendo así las declaraciones recientes de Nicolás Maduro, quien anunciaba que el gobierno de Putin había enviado 300 toneladas de ayuda al país.

lapatilla.com

De acuerdo a la información del periodista ruso Anatoly Kurmanaev, el embajador ruso en Caracas explicó que la ayuda humanitaria proveniente del país europeo es en nombre de la Organización Mundial de la Salud, lo que explicaría el silencio por parte de las autoridades rusas.

El periodista asegura que en todas las oportunidades que el gobierno ruso ha enviado ayuda humanitaria a otros países, los contendores muestran la promoción de la ayuda.

Putin’s spokesman said today he doesn’t “have any information” about any Russian aid. I also find little Russian flags on containers curious https://t.co/L5nSR27csv — Anatoly Kurmanaev (@AKurmanaev) February 22, 2019

Russian embassador in Ccs said aid from Russia is on behalf of WHO. It’s not the same as Russia’s humanitarian aid. Russia big pharma maker https://t.co/KdZmTiU75m — Anatoly Kurmanaev (@AKurmanaev) February 22, 2019

Also explains almost total silence from Russian state media on Venz aid, compared to fanfare over aid deliveries to Syria, E. Ukraine. — Anatoly Kurmanaev (@AKurmanaev) February 22, 2019