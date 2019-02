Rock solidario: Cinco inolvidables encuentros de estrellas de la música antes del Venezuela Aid Live

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Tal como ocurrió en The Concert for Bangladesh, evento organizado por el ex Beatle George Harrison en 1971, o el Live Aid en Wembley de 1985, con la poderosa presencia de Queen sobre el escenario, ahora Venezuela tendrá su propio festival para “dar a conocer al mundo la trágica situación que viven los venezolanos”. Así lo reseña infobae.com

El escenario principal del “Venezuela Aid Live” se desplegará del lado colombiano del puente de Tienditas, uno de los tres pasos fronterizos de Cúcuta con Venezuela; y en donde hay almacenadas toneladas de ayuda humanitaria de Estados Unidos y Puerto Rico para ese país.

El evento, que fue impulsado por el fundador del grupo Virgin, el magnate inglés Richard Branson, tiene como objetivo atraer la atención mundial frente a la crisis que atraviesa Venezuela y presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que deje ingresar al país los suministros de ayuda humanitaria que se encuentran almacenados.

El concierto a beneficio contará con la participación reconocidos artistas de la música como Juan Luis Guerra, José Luis “El Puma” Rodríguez, Juanes, Carlos Vives, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Paulina Rubio y Carlos Baute. También se presentarán J Balvin, Maluma y la banda mexicana Maná.

Branson dijo que espera que las Fuerzas Armadas chavistas permitan que la ayuda llegue a los venezolanos que sufren de escasez. La idea, además, es recaudar al menos USD 100 millones para ayudar al vecino país con donaciones a través de la página web. “Será un momento inolvidable”.

El “Venezuela Aid Live” fue organizado por el empresario británico Richard Branson, fundador de Virgin

El “Venezuela Aid Live” fue organizado por el empresario británico Richard Branson, fundador de Virgin

“Muchos venezolanos pronto estarán al borde de la inanición o la muerte”, dijo el magnate. “Venezuela está sufriendo, no hace mucho era el país más rico de Sudamérica, ahora enfrenta la peor crisis humanitaria del hemisferio”, agregó.

En respuesta al concierto de Branson, Maduro organizará su propio recital que llevará el nombre de “Manos fuera de Venezuela”, en el puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo con Colombia.

Aunque esta iniciativa creada por el empresario británico ha llamado la atención, no es la primera vez que la música busca exponer al mundo una situación humanitaria.

Concierto para Bangladesh (1971)

Fue organizado por el ex Beatle George Harrison, quien se interesó por la situación de Bangladesh luego de conversar con su amigo, el músico bengalí Ravi Shankar. En 1971, Pakistán Oriental se separó del resto de Pakistán, y se constituyó así lo que hoy conocemos como Bangladesh. Esto provocó una serie de combates que obligó a millones de habitantes a refugiarse en India.

El 1° de agosto de ese año se realizó el concierto en el Madison Square Garden de Nueva York. En la presentación, a la que asistieron más de 40.000 personas, participaron artistas como Ringo Starr, Bob Dylan y Eric Clapton. Se recaudaron más de 243.000 dólares.

Uno de los momentos más recordados del concierto es el del propio George Harrison cuando cantó “My Guitar Gently Weeps” acompañado por Eric Clapton.

El evento también se destacó debido a que Clapton recién llegaba de un proceso de desintoxicación por su adicción a la heroína, mientras que Bob Dylan llevaba 2 años sin aparecer en vivo y se encontraba en uno de sus mejores momentos.

Lennon no asistió debido a que Harrison no quiso extender la invitación a Yoko Ono, mientras que McCartney dijo que sería una reunión demasiado pronta luego de la separación del grupo, y tampoco participó. No obstante, Ringo Starr si aceptó.

“We Are the World” (1985)

Si bien no fue un concierto, sino una canción, esta iniciativa es una de las más recordadas. La canción “We Are the World” , escrita por Michael Jackson y Lionel Richie con producción Quincy Jones, vendió más de 7 millones de discos en 1985.

SA for Africa (United Support of Artists for Africa) fue el nombre bajo el cual más de 40 conocidos artistas, liderados por Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie y Bruce Springsteen se reunieron para grabar el single “We Are the World” el 28 de enero de 1985.

El tema musical fue grabado por reconocidas figuras como Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan, y Phil Collins, entre otros.

Los beneficios obtenidos por la canción- que se estiman en más de 50 millones de dólares– fueron donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopía.

Cinco meses después, se celebraron en los Estados Unidos y Reino Unido dos conciertos simultáneos, Live Aid, con los mismos fines benéficos.

Live Aid (1985)

Fue uno de los festivales más masivos de la historia de la música con la importante misión de recaudar fondos en beneficio de Etiopía y Somalia. Además, para muchos, encabeza a lista como el mejor concierto de rock en vivo de la historia. Fue impulsado por el vocalista de la banda irlandesa Boomtown Rats, Bob Geldof.

El 13 de julio de 1985 se llevó a cabo Live Aid que reunió a 162.000 fanáticos en dos estadios simultáneamente. Uno, en el estadio de Wembley en Londres (Inglaterra) y el segundo en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia (Estados Unidos). Además de unas 1.500 millones de personas que vieron el concierto transmitido por televisión. Recaudó la cifra récord de 245 millones de dólares.

Live Aid contó con las actuaciones de Elton John, Led Zepellin, Black Sabbath, U2, David Bowie, Mick Jagger, Madonna, Joan Báez, Eric Clapton y Sting, entre muchos otros.

A pesar de que también participaron otras agrupaciones como U2 y solistas de la talla de Paul McCartney, Phill Collins y Sting, Queen cambió la historia del rock con su actuación.

Paul McCartney

Led Zepellin

Madonna

En Inglaterra, el concierto comenzó con la bienvenida a los príncipes Carlos y Diana de Gales.

Live 8 (2005)

Veinte años después, en 2005, se realizó el Live8. Una serie de 11 conciertos hechos también para recaudar fondos y luchar contra la pobreza en África.

En esta edición participaron Neil Young, Coldplay, Madonna, Elton John, Paul McCartney, U2, Annie Lennox, Muse, The Cure, Andrea Bocelli, Shakira, Bon Jovi, Stevie Wonder, Maroon 5, Duran Duran y Bjork, entre otros reconocidos artistas.

También estuvo Roger Waters, bajista y compositor y hoy un simpatizante de Nicolás Maduro, que aceptó reunirse con sus ex compañeros de Pink Floyd luego de 25 años de separación.

Fue una serie de diez conciertos que se celebraron simultáneamente el 2 de julio de 2005 en diferentes partes del mundo como Londres, París, Roma, Berlín, Tokyo, Johannesburgo, Moscú, Filadelfia, Edimburgo y Toronto.

2010 Hope for Haiti Now

Días después de que un terremoto arrasara Haití, con saldo de unas 200.000 personas fallecidas en la isla, comenzaron los planes para reunir fondos y proporcionar ayuda.

El inmigrante haitiano y rapero Wyclef Jean se juntó con el actor George Clooney y Anderson Cooper para un show solidario por el canal MTV.

Durante el evento, que duró dos horas, actuaron estrellas de la música como Beyoncé, Sting, Jennifer Hudson y Rihanna. Se recaudaron más de 60 millones de dólares.

Además, reconocidas celebridades como Morgan Freeman y Reese Witherspoon estuvieron detrás del teléfono para recibir las donaciones de la audiencia.