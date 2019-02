Rubio tras reunión con el Comando Sur: Si los que rodean a Maduro eligen hacer algo estúpido, están listos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes que se esta haciendo un gran trabajo para que la ayuda humanitaria llegue a los venezolanos.

En su cuenta en la red social Twitter, Rubio indicó que sostuvo “grandes reuniones” hoy con el Comando Sur.

“Si los que rodean a Maduro eligen ser inteligentes o eligen hacer algo estupido, están listos”.

Great meetings today to @Southcom. They are doing a great job helping aid reach the people of #Venezuela.

And whether those around #Maduro choose to be smart or choose to do something stupid, they are ready. https://t.co/uIdMskMbn5

— Marco Rubio (@marcorubio) 22 de febrero de 2019