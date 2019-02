Bolton: La respuesta de Maduro a los esfuerzos pacíficos fue asesinar civiles y quemar medicinas necesarias

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, condenó este sábado al ataque de fuerzas armadas a los venezolanos que respaldan ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.

Funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional Bolivariana dispararon a manifestantes pacíficos en el Táchira, y en el puente fronterizo entre Colombia y Venezuela, lanzaron bombas lacrimógenas a camiones cargados de comida e insumos médicos que intentaban ingresar al país.

Masked thugs, civilians killed by live rounds, and the burning of trucks carrying badly-needed food and medicine. This has been Maduro’s response to peaceful efforts to help Venezuelans. Countries that still recognize Maduro should take note of what they are endorsing. pic.twitter.com/KlSebd2M5a

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 23, 2019