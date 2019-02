Bolton lanza nueva advertencia a militares de Maduro que asesinan civiles

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió el viernes a militares venezolanos que accionaron sus armas contra el pueblo pemón.

“Para los compinches militares de Maduro atacando a civiles en la frontera brasileña, el mundo está observando y los perpetradores se enfrentarán a la justicia”, afirmó Bolton mediante su usuario en la red social Twitter

“El Ejército venezolano debe proteger a los civiles, no dispararles”, culminó.

To Maduro’s military cronies attacking civilians at the Brazilian border – the world is watching and the perpetrators will face justice. The Venezuelan military should protect civilians, not shoot them. https://t.co/dLDfqoknNz

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 23 de febrero de 2019