Departamento de Estado de EEUU: La valentía de los militares venezolanos será recordada y honrada

La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kimberly Breier mencionó este sábado que la valentía de los militares venezolanos que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y se pongan del lado del pueblo y de la Constitución será recordada y honrada.

lapatilla.com

“Personas valientes, incluída la Guardia Nacional, están respondiendo al llamado de @JGuaido para apoyar al pueblo y permitir que la ayuda ingrese a Venezuela. Su valentía y el de voluntarios y civiles preparados para distribuir ayuda serán recordada y honrada #EstamosUnidosVE”, dijo Breier en su cuenta oficial de Twitter.

Brave people, including VZ National Guard, are responding to @JGuaido’s call to stand with the people and allow international aid to enter #Venezuela. Their courage & those of the volunteers & civilians prepared to distribute aid will be remembered & honored. #EstamosUnidosVE

— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) February 23, 2019