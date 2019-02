El grito desesperado de una mujer en Ureña: Quiero que mis nietos vivan felices y libres (video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una mujer en la ciudad de Ureña en Táchira se dirigió a las fuerzas represoras en medio de la confusión en un intento de ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela.

lapatilla.com

Entre lágrimas, Vilma Leon exclamó que “estoy mamada de este régimen, quiero que mis nietos vivan como yo viví, libre y feliz en Venezuela”.

“I want my grandchildren to live like I used to live, before” says Vilma Leon in #Ureña

The government decision to block the border has dramatically escalated tensions#ThisIsVzla pic.twitter.com/VMEHufdat9

— stefano pozzebon (@StePozzebon) 23 de febrero de 2019