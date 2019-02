EN FOTOS: Manifestantes queman autobús rojo rojito en Ureña

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Manifestantes que fueron reprimidos por los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, (GNB), secuestraron un autobús del régimen de Maduro y lo quemaron tratando de romper la barricada que fueron colocadas para impedir el paso de las personas.

Por lapatilla.com

El bloqueo de las comunicaciones terrestres, ordenada por Nicolás Maduro, entró en vigor justo el día en que la oposición venezolana prevé ingresar a través de las fronteras la ayuda humanitaria donada por varios Gobiernos y que se acumula en ciudades como la colombiana Cúcuta.

El herido en Ureña, ubicado en el estado fronterizo del Táchira, es un sargento de la milicia de la Fuerza Armada que participaba en este enfrentamiento en el que hubo intercambios de bombas lacrimógenas y piedras.

Blocked by national guard, what was meant to be a peaceful protest in #Venezuela is turning increasingly violent. Masked protesters hijacked a government bus and set it a blaze trying to break the soldiers’ barricade. pic.twitter.com/i17ws0QEdD

— Andy Rosati (@andrewrosati) 23 de febrero de 2019