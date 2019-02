Hillary Clinton insta a Maduro que permita entrar ayuda de manera pacífica

La excandidata presidencial de los Estados Unidos por parte del partido demócrata, Hillary Clinton instó a Nicolás Maduro a permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela de forma pacífica.

lapatilla.com

“Las personas necesitan medicinas que salvan vidas, los niños están subsistiendo en una comida al día, y una entrega pacífica de alimentos y suministros es para el beneficio de todos”, aseguró Clinton en su cuenta de Twitter.

I urge Nicolás Maduro to allow humanitarian aid inside Venezuela’s borders peacefully. People are in need of life-saving medicines, children are subsisting on one meal a day, and a peaceful delivery of food and supplies is to the benefit of all.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 23, 2019