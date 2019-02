John Bolton: Es el momento de que los militares venezolanos permitan el ingreso de la ayuda humanitaria por la frontera

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, dijo este sábado de que es el momento de que los militares venezolanos permitan l ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela por la frontera con Colombia.

Bolton reiteró que EEUU ha prestado la ayuda al pueblo de Venezuela, y que éste es el momento de que los militares se pongan de lado del país

“Estados Unidos ha prestado ayuda crítica para el pueblo venezolano. Ahora es el momento para que los militares venezolanos permitan la ayuda a través de la frontera. Como dijo hoy el Presidente interino Guaidó, los que nos acompañan para salvar la vida de los venezolanos son verdaderos patriotas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Bolton publicó fografías de la movilización en Caracas en apoyo a la ayuda humanitaria.

Thousands of Venezuelans are peacefully gathering near La Carlota Air Base in Caracas, demanding the Venezuelan military support democracy & the delivery of humanitarian aid. A stream of military officials have decided to stand by the people & against Maduro throughout the day. pic.twitter.com/1zKQHBn6DL

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 23, 2019