“Maduro debe pagar un alto precio”: Marco Rubio repudia la quema de la ayuda humanitaria

El Senador por Florida en Estados Unidos, Marco Rubio se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter, para repudiar la quema del camión que transportaban toneladas de ayuda humanitaria para el país, cuando ya estaba en territorio venezolano.

“Cada uno de los camiones quemados por maduro llevaba 20 toneladas de comida y medicina”, explicó.

Asimismo, reiteró que esto es un crimen, “y si el derecho internacional significa algo, él debe pagar un alto precio por eso”, dijo.

Each of the trucks burned by Maduro carried 20 tons of food & medicine. This is a crime & if international law means anything he must pay a high price for this. #23FAyudaHumanitaria https://t.co/IrGzrOUX09

— Marco Rubio (@marcorubio) February 23, 2019