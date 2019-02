Marco Rubio aseguró que EEUU ayudará a Colombia a enfrentar cualquier agresión (TUIT)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador por Florida de Estados Unidos, Marco Rubio se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter, la agresión de la Guardia Nacional en el puente fronterizo con Colombia Simón Bolívar.

lapatilla.com

“El régimen de Maduro ha disparado al territorio de Colombia. Recibir informes de lesiones después de este ataque en territorio colombiano soberano”, dijo,

Asimismo, expresó que “los Estados Unidos ayudarán a Colombia a enfrentar cualquier agresión contra ellos”, resaltó.

#MaduroRegime has fired into territory of #Colombia. Receiving reports of injuries after this attack on sovereign Colombian territory.

The United States WILL help Colombia confront any aggression against them. https://t.co/lcF1uB9NB4

— Marco Rubio (@marcorubio) February 23, 2019