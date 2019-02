Marco Rubio: Autoridades colombianas capturan a un miembro de colectivo chavista por cruzar la frontera

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador por Florida de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó este sábado que las autoridades colombianas capturaron a un miembro de colectivo chavista por cruzar la frontera desde Venezuela.

lapatilla.com

Rubio informó en su cuenta de Twitter que el individuo se encontraba detenido por la policía de Colombia. “Un miembro del colectivo de Maduro ha sido capturado por cruzar la frontera y está en poder de las fuerzas de seguridad colombianas”, escribió.

A member of the Pro-Maduro gang (colectivo) has been captured having crossed into #Colombia & is being held by Colombian security forces.

Por otro lado, el parlamentario señaló que tras las acciones de los funcionarios venezolanos que decidieron cruzar para apoyar al presidente encargado Juan Guaidó, ahora el territorio venezolano es controlado por los paramilitares y miembros cubanos.

“26 miembros de las fuerzas del régimen abandonaron a Maduro hasta hoy. El lado venezolano de la frontera con Colombia ahora está casi enteramente controlado en este punto por los colectivos chavistas y los asesores del régimen cubano”, agregó.

26 members of regime forces deserted Maduro so far today. The Venezuelan side of the border with #Colombia is now almost entirely controlled at this point by Pro-Maduro gangs & Cuban regime advisors. #23FAvalanchaHumanitaria

— Marco Rubio (@marcorubio) 23 de febrero de 2019