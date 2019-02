Marco Rubio: Pronto se darán cuenta de lo mucho que se les pasó la mano hoy

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador del estado de Florida en EEUU, Marco Rubio, advirtió este sábado que tras los actos represivos y de bloqueo para evitar en el ingreso de la ayuda humanitaria en Venezuela por parte del gobierno usurpador, Nicolás Maduro facilita las vías para aislar al régimen internacionalmente y que pronto se darán cuenta del mal que cometieron hoy.

lapatilla.com

“Es posible que no se den cuenta todavía, pero hoy en día el régimen maduro hizo más fácil aislarlos internacionalmente”, aseguró Rubio a través de la red social Twitter.

Mencionó que para los gobiernos que apoyan a Maduro “después de hoy, será difícil para las naciones permanecer neutrales. Y para que sus aliados continúen apoyándolos, defiéndelos”.

“El mundo entero vio al régimen usar las fuerzas de seguridad y las pandillas para herir y matar a civiles desarmados”, dijo el senador de Florida a raíz de los actos represivos de este 23 de febrero en la frontera venezolana en los estados Táchira y Bolívar.

“El mundo entero los vio incendiando 3 camiones llevando comida y otra ayuda humanitaria. Pronto se dará cuenta de lo mal que han sobrejugado su mano hoy”, sentenció Rubio.

“Hoy el Régimen de Maduro mató a los ciudadanos desarmados de su propio país para evitar que entre la comida y la medicina. Celebraron el asesinato y la quema de camiones llevando la ayuda como una victoria. El mundo y los que están dentro Venezuela reflexionarán sobre lo que sucedió hoy y dará lugar a la acción”, agregó el senador Rubio.

They may not realize it yet but today the Maduro Regime made it easier to isolate them internationally.

After today it will be difficult for nations to remain neutral. And for their allies to continue to support it defend them. (Cont)

— Marco Rubio (@marcorubio) February 24, 2019