Mike Pence: El pueblo de Venezuela está tomando una postura a favor de la libertad

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se pronunció acerca de la postura del pueblo de Venezuela, y en especial de su presidente encargado Juan Guaidó, por defender los derechos democráticos y libertarios.

lapatilla.com

“A @jguaido y todo el pueblo de Venezuela están tomando una postura por la libertad y el socorro humanitario: estamos con ustedes. Estamos contigo”, señaló.

Al mismo tiempo, recordó la atención de su presidente, Donald Trump, para dar su apoyo directo.

Más temprano, Pence solicitó a los funcionarios de la Guardia Nacional ponerse del lado correcto de la historia. “no a maduro y a una banda de ladrones”, escribió.

To @jguaido & all the people of Venezuela taking a stand for freedom & humanitarian relief: Estamos con ustedes. We are with you. As @POTUS said: ‘The people of Venezuela are standing for freedom and democracy, and the USA is standing right by their side.’ ¡Vayan con Dios!

— Vice President Mike Pence (@VP) 23 de febrero de 2019