Pompeo: ¿Qué clase de tirano enfermo detiene la comida para la gente hambrienta?

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, denunció la negativa de Maduro por no dejar pasar la ayuda humanitaria a Venezuela y lo calificó como “tirano enfermo”.

Pompeo repudió con todo los incidentes ocurridos este sábado en la frontera con Colombia, donde fue impedido el ingreso de los camiones con alimentos y medicinas.

“Denunciamos la negativa de maduro a dejar que la asistencia humanitaria llegue a Venezuela. ¿Qué clase de tirano enfermo detiene la comida para llegar a la gente hambrienta? Las imágenes de los camiones en llamas llenos de ayuda son enfermantes”, comentó.

El secretario de Estado señaló que “Estados Unidos condena los ataques contra civiles venezolanos perpetrados por los matones de maduro. Éstos han provocado muertes y lesiones. Nuestras condolencias más profundas a las familias de los que han muerto debido a estos actos criminales. Nos unimos a su demanda de justicia”.

Pompeo reitera que EEUU tomará medidas contra los que se opongan por la restauración de la democracia en Venezuela. “Estados Unidos tomará medidas contra aquellos que se oponen a la restauración pacífica de la democracia #Venezuela. Ahora es el momento de actuar en apoyo de las necesidades del pueblo venezolano desesperado. Nos solidarizamos con aquellos que continúan luchando por la libertad”, destacó.