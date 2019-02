“Si la matan antes no”: Las palabras de Jorge Rodríguez para la animadora Sasha López (VIDEO)

View this post on Instagram

A través de esos videos quise mostrar un poco de “humor” a lo que esta pasando y pasará en mi país. . Lo hablé de una manera divertida con el fin de expresar que las venezolanas enamorarán con su carisma a más de un americano y después, veremos cómo nacen niños con nuestro sabor, que además valoren el joropo y nuestro tambor. . . Entonces, creo que sólo las personas que están bien consigo mismas entendieron que era una manera de romper la tensión Que existe en mi país, Venezuela. . Yo soy jocosa, cordial, irreverente… pero, no falta de respeto. No puedo asumir ser una muñeca de plástico por estar frente a las pantallas: NO SOY ASÍ. Me ha tocado entender sin ser entendida pero es parte de este camino y estoy dispuesta a asumirlo. Seguir siendo diferente y mostrarme cómo soy. . . Definitivamente el Venezolano entre todas sus cosas no puede perder su esencia, su alegría y su respeto. . Gracias @kerlyruiz85 y a su compañera por tomar las cosas como realmente sucedieron. . . No hace falta darse golpes de pecho para entender que estamos en una situación difícil. Yo no me quedo en “el limbo”, sencillamente sé que estoy en el lado correcto de la historia. . #sashalopez #bysashalopez 😄