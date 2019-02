Secretario de la Armada de EEUU en reunión con el Ministro de Defensa Nacional de Colombia (FOTOS)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El secretario de la Armada de los Estados Unidos, Richard V. Spencer, sostuvo una reunión este viernes 22 de febrero con el Ministro de Defensa Nacional de la República de Colombia, Guillermo Botero Nieto, en Bogotá para reafirmar la relación de defensa de larga data entre ambos países y reforzar el compromiso continuo de los militares estadounidenses con sus socios regionales.

“Colombia es uno de nuestros socios más capaces y confiables. El equipo de la Armada de los EEUU y el Cuerpo de Infantería de Marina de llos EEUU los acompaña mientras continúan fortaleciendo sus fuerzas marítimas, mejorando su seguridad regional y defendiendo la democracia”, recalcó Spencer.

La reunión se llevó a cabo un día antes de la entrega de ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela, atacada por el chavismo en la frontera, situación que dejó al menos 4 venezolanos fallecidos.

Secretary of the Navy Richard V. Spencer met with Colombia’s defense leaders today in Bogota to reaffirm the long-standing defense relationship between the U.S. and Colombia and reinforce the U.S. military's continued commitment to our regional partners. pic.twitter.com/J3r28PhyuT

— SECNAV76 (@secnav76) 22 de febrero de 2019