Denuncian detención arbitraria de periodistas de Univisión en Miraflores #25Feb

Un grupo de periodistas de Univision se encuentra retenido en el Palacio de Miraflores en Caracas, según denunció el periodista Daniel Coronel la noche de este lunes.

“Un grupo periodístico de Univision, encabezado por Jorge Ramos, está arbitrariamente retenido en el Palacio de Miraflores en Caracas porque a Nicolás Maduro no le gustaron sus preguntas. También están confiscados los equipos técnicos”, reportó en Twitter.

La cuenta oficial del canal de televisión en Twitter replicó la información del periodista, a minutos de su reporte.

Attention: A @Univision team, headed by @jorgeramosnews, is being arbitrarily detained at the Miraflores Palace in Caracas. They were interviewing @NicolasMaduro but he didn't like the questions. Their technical equipment was also confiscated. https://t.co/c45tB0E4er

— Univision News (@UnivisionNews) February 26, 2019