EEUU impondrá más sanciones a funcionarios cercanos a Maduro

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, indicó este lunes que el país norteamericano impondrá más sanciones a nuevos miembros del régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

Pence anunció en su cuenta de Twitter que las medidas serán para los que participaron en el bloqueo de la ayuda humanitaria y la represión contra manifestantes.

“Los Estados Unidos impondrán sanciones a miembros adicionales del círculo interno de Maduro. Estos hombres trabajaron para bloquear la ayuda humanitaria destinadas a las personas que la necesitan y reprimieron las protestas pacíficas, y sus acciones van a ser castigadas”, expresó.

At @POTUS ’ direction, effective today, the U.S. will impose sanctions on additional members of Maduro’s inner circle. These men worked to block aid for people in need and suppress peaceful protests – and their actions will not go unpunished. #VenezuelaLibre

Pence envió un mensaje a los venezolanos de parte del presidente Trump. “Con fe en aquellos que avanzan la libertad, la determinación de nuestro mandatario Donald Trump y el de los americanos, junto con el coraje del pueblo venezolano: La pesadilla de Venezuela terminará y volverá a ser libre, su pueblo verá un nuevo nacimiento de la libertad”, resaltó.

With faith in those advancing freedom, the resolve of our @POTUS and the American people, the courage of the Venezuelan people: Venezuela’s nightmare will end, Venezuela will again be free, her people will see a “new birth of freedom,” in a nation reborn to libertad. pic.twitter.com/5VBMLXoFiX

— Vice President Mike Pence (@VP) 25 de febrero de 2019