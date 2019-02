John Bolton: Guaidó ha mostrado un liderazgo decisivo para poner fin al régimen de Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, reiteró este lunes el respaldo del gobierno estadounidense al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó y señaló que le líder político que ha mostrado decidido a ponerle fin al régimen de Nicolás Maduro.

“Estados Unidos está con el legítimo Presidente del pueblo venezolano, Juan Guaidó, quien ha mostrado un liderazgo decisivo para finalizar el sufrimiento en Venezuela y poner fin a la corrupción y la brutalidad del régimen Maduro”, mencionó Bolton a través de su red social Twitter.

Seguidamente, también resaltó el liderazgo del presidente colombiano Iván Duque al poner de su parte para solucionar la crisis en la región sudamericana por los acontecimientos en Venezuela.

“Agradecemos al presidente colombiano Duque por su continuo liderazgo en el abordaje de esta crisis regional”, aseguró el asesor de Seguridad Nacional estadounidense.

